Στον εσωτερικό χώρο του Παλατιού της Ανεξαρτησίας, στην Αστάνα, υποδέχθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος του Καζακστάν Kassym-Jomart Tokayev την κυπριακή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην πρώτη επίσκεψη ποτέ Κύπριου Προέδρου στη μεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Ασίας, ο ύμνος της Κυπριακής Δημοκρατίας ακούστηκε από την προεδρική μπάντα, ενώ αμέσως μετά έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Καζακστάν. Προηγουμένως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης του Καζακστάν. Στρατιωτικό άγημα παρατάχθηκε στην αίθουσα υποδοχής.

Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, αναφέρεται σε ανάρτηση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «επαναβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδυνάμωση της συνεργασίας ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού».

«Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου που στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, ενώ ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ–Καζακστάν, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τον Πρόεδρο της 🇨🇾Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides υποδέχθηκε στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα ο Πρόεδρος του Καζακστάν 🇰🇿@TokayevKZ , στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, ο… pic.twitter.com/sExmLRcjua June 3, 2026

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και στη συνέχεια θα γίνει η παρασημοφόρηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με το κρατικό παράσημο του Τάγματος της Φιλίας. Οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις χωρίς να δεχθούν ερωτήσεις.

Η παραμονή στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας θα ολοκληρωθεί με το επίσημο γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Κύπρου.