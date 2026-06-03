Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, το Κυπριακό, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Καζακστάν θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, όπου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, την πρώτη Κύπριου Προέδρου στη χώρα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε συνομιλίες με τον ομόλογο του και ακολούθως θα παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα υπογραφούν Μνημόνια Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν, ενώ αργότερα, στις 10.30πμ (ώρα Κύπρου) οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει το επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου – Καζακστάν, και, ανάμεσα σε άλλα, θα τελέσει τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αστάνα.