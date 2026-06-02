Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα αργά το απόγευμα στην Αστάνα, του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη του, την πρώτη που Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

Στο αεροδρόμιο της Αστάνα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν κ. Zhaslan Madiyev, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Arman Issetov, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος της Αστάνα κ. Yerik Meyirkhanov, καθώς και οι Πρέσβεις των δύο χωρών κ. Πέτρος Νακούζης και κ. Nikolay Zhumakanov.

Αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ, ανάμεσα σε άλλα, θα χαιρετίσει το επιχειρηματικό φόρουμ ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν στο Καζακστάν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, κ. Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.