Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση η ΕΔΕΚ, άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου. Μιλώντας στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα» και σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, ο κ. Αναστασίου έκανε λόγο για κόστος από κυβερνητικό έργο και ανεπαρκή στήριξη.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασίου, το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Κυβέρνηση θα κριθεί στο συνέδριο του κόμματος πριν το τέλος του έτους, «εάν δεν προκύψει κάτι το οποίο θα μας αναγκάζει να αποχωρήσουμε πιο γρήγορα».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ απέδωσε τον αποκλεισμό του κόμματος από τη Βουλή στην οργανωτική αδυναμία αλλά και στην εσωτερική υπονόμευση από παλαιότερα στελέχη, των οποίων η ρητορική ήταν, όπως είπε, τοξική και έδιωξε αρκετούς ψηφοφόρους.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο παραίτησής του ο κ. Αναστασίου ανέφερε πως αυτή θα είναι στη διάθεση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία θα συνέλθει την ερχόμενη Κυριακή.

Καταληκτικά, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε σε στενότερη συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων και τη ΔΗΠΑ, αποκλείοντας την ίδια ώρα συνεργασία με το ΔΗΚΟ. «Με την όλη συμπεριφορά του Δημοκρατικού Κόμματος και του προέδρου του, προεκλογικά, δεν μας αφήνει περιθώριο συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.