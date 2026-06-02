Ένα ισχυρό επεισόδιο «Ελ Νίνιο» φαίνεται πως είναι προ των πυλών, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα να αναπτυχθεί μέσα στο καλοκαίρι.



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ), η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου φτάνει το 80%, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.



🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

Be prepared. More info➡️ https://t.co/htyps0XfsE pic.twitter.com/0dbWunyqyU June 2, 2026

«Η πιθανότητα αυτό το επεισόδιο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι κοντά ή πάνω από 90%», πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, προβλέποντας ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο «τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό».

Τι είναι το «Ελ Νίνιο»

Το «Ελ Νίνιο» και το αντίθετό του φαινόμενο, το «Λα Νίνια», είναι φυσικές κλιματικές μεταβολές που προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού.

Αμφότερα επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με δυνατότητα πρόκλησης ακραίων καιρικών φαινομένων.

There is an 80% chance of the warming El Niño phenomenon developing between June and August, increasing the risk of extreme weather events, the World Meteorological Organization has said https://t.co/g8KcANWdbv June 2, 2026

Η γενική γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστ Σαούλο, προειδοποίησε ότι απαιτείται προετοιμασία για ένα δυνητικά ισχυρό επεισόδιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καυσώνων σε ξηρά και θάλασσα.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο “Ελ Νίνιο”, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς», σημείωσε η Σαούλο.

Φυσικός κύκλος με παγκόσμια επίδραση

Το «Ελ Νίνιο» χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού, εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το τελευταίο επεισόδιο το 2023–2024 συνέβαλε στο να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ παγκοσμίως.

Προβλέψεις για ακραίο καλοκαίρι

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου, ο ΠΜΟ προβλέπει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, με αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες.

Υπενθυμίζει επίσης ότι τα περιφερειακά κέντρα πρόβλεψης κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις «μικρότερες του κανονικού» στη διάρκεια της εποχής των βροχών από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο στο Κέρας της Αφρικής, λιγότερους από τον μέσο όρο μουσώνες στη νότια Ασία και πιο ζεστές θερμοκρασίες στην Κεντρική Αμερική στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Επιπτώσεις στον σχηματισμό τυφώνων και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο τα θερμά νερά που συνδέονται με το «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να ευνοήσουν τον σχηματισμό τυφώνων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ θα περιορίσουν τη δημιουργία τους στον Ατλαντικό.

Παράλληλα, αναμένονται μειωμένες βροχοπτώσεις στο Κέρας της Αφρικής, πιο αδύναμοι μουσώνες στη Νότια Ασία και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Κεντρική Αμερική.

Το θερμότερο νερό στον Ειρηνικό μπορεί να ενισχύσει τον σχηματισμό τυφώνων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ωκεανού, ενώ ταυτόχρονα να περιορίσει την ανάπτυξή τους στον Ατλαντικό.

Έκκληση Γκουτέρες για άμεση δράση

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε σε αναγνώριση της «κλιματικής επείγουσας ανάγκης».

«Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τον βαθμό της κλιματικής επείγουσας ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση», προειδοποίησε.

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», τόνισε ο ίδιος, ζητώντας για μία ακόμη φορά «να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Ο ΠΜΟ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση του «Ελ Νίνιο», ωστόσο υπογραμμίζει ότι τέτοια φυσικά φαινόμενα εκδηλώνονται πλέον μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβολής.

iefimerida.gr