Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει δυναμικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας σύγχρονα και αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ψηφιακής εποχής. Μέσω των προγραμμάτων του, δεν επιλέγεις απλώς ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Επιλέγεις ένα πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος και παγκόσμια παρουσία.

Με πληθώρα διεθνών διακρίσεων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται για τέταρτη συνεχή χρονιά ανάμεσα στα κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, ενώ κατατάσσεται 1ο στην Ποιότητα της Έρευνας μεταξύ ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων.

Απόκτησε, λοιπόν, έναν τίτλο σπουδών από ένα πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος, ισχυρή ακαδημαϊκή φήμη και παγκόσμιο αποτύπωμα στην καινοτομία, την έρευνα και τη γνώση.

Σπούδασε στον δικό σου ρυθμό, χωρίς γεωγραφικά όρια

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δίνουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να σπουδάζουν από οπουδήποτε βρίσκονται, με ευελιξία και οργανωμένη υποστήριξη, χωρίς να διακόψουν την εργασία, την καθημερινότητα ή τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης, διαδραστικές πλατφόρμες διδασκαλίας και συνεχή ακαδημαϊκή υποστήριξη, η φοιτητική εμπειρία παραμένει ουσιαστική, ανθρώπινη και πλήρως συνδεδεμένη με το πανεπιστήμιο.

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα εξαρχής για εξ αποστάσεως μάθηση, με έμφαση:

στη διαδραστικότητα,

στη συνεχή επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες κάθε μαθήματος,

στη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία,

στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και

στη σύνδεση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Απόκτησε δεξιότητες μέσα από τις εξ αποστάσεως σπουδές

Η αγορά εργασίας αλλάζει ταχύτατα. Οι επιχειρήσεις αναζητούν επαγγελματίες που μπορούν να:

εργάζονται ψηφιακά και εξ αποστάσεως,

διαχειρίζονται χρόνο και έργα αυτόνομα,

αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία,

προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες συνθήκες,

αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους.

Οι εξ αποστάσεως σπουδές δεν προσφέρουν μόνο έναν τίτλο σπουδών. Καλλιεργούν τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς

Οι σύγχρονοι εργοδότες αναζητούν επαγγελματίες με εξειδίκευση, πρακτική γνώση και ικανότητα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Γι’ αυτό, τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εστιάζουν σε τομείς με υψηλή ζήτηση και ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές, όπως:

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανάλυση Δεδομένων

Φαρμακορρύθμιση / Φαρμακευτική

Κυβερνοασφάλεια

Λογιστική

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάρκετινγκ

Ψυχολογία

Εκπαίδευση

Υγεία

Νομική και Δημόσια Διοίκηση

Σπουδές που μετατρέπονται σε πραγματικό επαγγελματικό πλεονέκτημα

Σε μια εποχή όπου η γνώση, η τεχνολογία και η προσαρμοστικότητα καθορίζουν την επαγγελματική εξέλιξη, οι εξ αποστάσεως σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουν κάτι περισσότερο από ευελιξία. Προσφέρουν πρόσβαση σε εκπαίδευση με διεθνή αξία και πραγματική προοπτική για το μέλλον. Για τις αιτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.unic.ac.cy/apply/.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τις υποτροφίες που ισχύουν για το Χειμερινό Εξάμηνο 2026, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.unic.ac.cy/distance-learning/all-programmes/ ή επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dl.admissions@unic.ac.cy ή τηλεφωνικώς στα +357 22367300 | +30 2103004660.

Εξ αποστάσεως Πτυχίο

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη)

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Αλυσίδα Συστοιχιών και Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 εξάμηνα)

Δημόσια Διοίκηση (MPA, 3 εξάμηνα)

Δημόσια Υγεία (MPH, 3 εξάμηνα)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd, 2 έτη ή 4 εξάμηνα) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα)

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (MA, 3 εξάμηνα)

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA, 3 εξάμηνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA, 3 εξάμηνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA, 3 εξάμηνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA, 3 εξάμηνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA, 3 εξάμηνα)

Εγκληματολογία (MSc, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd, 2 έτη ή 4 εξάμηνα) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα)

Επιστήμη Δεδομένων (MSc, 3 Εξάμηνα)

Εφαρμοσμένη Κλινική Πράξη στο Κοινοτικό Φαρμακείο (MSc, 3 εξάμηνα)

Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα)

Κανονιστική Ρύθμιση της Τεχνολογίας (ΜΑ, 1-1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

Κοινωνική Εργασία (MSc, 3 εξάμηνα)

Μετασύμπαν (MSc, 3 εξάμηνα)

Νομική (LLM – 3 εξάμηνα)

Παιδική και Εφηβική Προστασία (MSc, 1,5 έτος ή 3 εξάμηνα) – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πληροφορική – Κατευθύνσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc, 3 εξάμηνα)

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή (MSc, 3 εξάμηνα) – σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ίνσμπρουκ

Φαρμακορρύθμιση/Κανονιστικές Υποθέσεις (MSc, 1,5 έτος ή 3 εξάμηνα)