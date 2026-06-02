Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επιδημιολογική ομάδα και η συνάντηση που είχε με την ομάδα των κτηνοτρόφων και τις αγροτικές οργανώσεις.

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συναποφασίστηκε ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την εκρίζωση από τον ιό του αφθώδους πυρετού χρειάζεται συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους».

Οι αποφάσεις που ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας:

Πρώτη απόφαση είναι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν αμέσως οι θανατώσεις των ζώων στις θετικές εκτροφές όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού. Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί τάχιστα τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Ενόσω ο ιός βρίσκεται σε έξαρση, λόγω των μετακινήσεων και της μη πιστής εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας, όπως και των μαζικών συναθροίσεων, θα προχωρήσει στις ενεργές περιοχές η εφαρμογή των δύο μεθόδων ανίχνευσης του ιού, δηλαδή του PCR και την Elisa. Ακολούθως θα αξιολογηθεί η μέθοδος αναλόγως και των αποτελεσμάτων από την επιδημιολογική ομάδα.

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο παγκύπριος εμβολιασμός. Μέχρι σήμερα, η κάλυψη της δεύτερης δόσης βρίσκεται στο 84% για τα βοοειδή, στο 78% για τα αιγοπρόβατα και στο 41% για τους χοίρους.

Προχωρά η αυστηροποίηση των προστίμων σε ό,τι αφορά παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα ή άλλες μετακινήσεις. Πρόκειται για αύξηση έως 100.000 ευρώ για διοικητικό πρόστιμο και έως 250.000 ευρώ για πρόστιμο στο δικαστήριο.

Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με ενεργότερη εμπλοκή και μαζική παρουσία του στρατού και της Αστυνομίας.

Συνεχίζεται ο σαφής διαχωρισμός των συνεργείων που προβαίνουν στις θανατώσεις, των συνεργείων που πραγματοποιούν τους εμβολιασμούς και των συνεργείων που διενεργούν τις δειγματοληψίες.

Η επιδημιολογική ομάδα θα πραγματοποιεί μία φορά την εβδομάδα συνάντηση με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και τις αγροτικές οργανώσεις.

Αυξάνεται η αποζημίωση για τα αιγοπρόβατα και θα αξιολογηθεί το ποσό για την επόμενη φάση.

Σε δημόσιες δηλώσεις θα προβαίνουν ο Δημήτρης Τσιάρτας, ο Δημήτρης Επαμεινώνδας και ο κ. Μαλάς στα θέματα τα οποία αφορούν τον αφθώδη πυρετό.

Ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος στα σημεία διέλευσης ζωικών προϊόντων.