Η έξαρση του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αναχαίτισή του, συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην κοινωνία, με το ζήτημα των θανατώσεων ζώων να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δρ Σταύρος Μαλάς, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου και επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, εξηγεί στο philenews τη λογική πίσω από τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και σκιαγραφεί την πορεία της επιδημίας, δίνοντας απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που απασχολούν κτηνοτρόφους.

Αρχικά, εξήγησε γιατί η επιλογή της θανάτωσης των ζώων αποτελεί μονόδρομο. «Ο αφθώδης πυρετός προκαλείται από έναν ιό ο οποίος είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Όσο μεταδίδεται ο ιός, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μεταλλαχθεί και να μην τον καλύπτουν ούτε τα εμβόλια», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει να μην δίνει την ευκαιρία στον ιό να επιβιώνει και να εξαπλώνεται. «Αν σε μια μονάδα εντοπιστεί ένα θετικό ζώο, την επόμενη ημέρα θα γίνουν πέντε. Αυτή η μονάδα θα μεταδώσει τον ιό και στις διπλανές», ανέφερε. Τόνισε, επίσης, ότι η Ευρώπη αποφάσισε εδώ και πολλές δεκαετίες, αντί να καταπολεμά τον ιό αποκλειστικά με εμβόλια, να προχωρεί σε θανάτωση των ζώων.

Υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής έχει χαθεί το 7% του ζωικού κεφαλαίου. «Δεν στηρίζεται πουθενά η άποψη ότι στο τέλος θα θανατωθούν όλα τα ζώα. Τους τελευταίους δύο μήνες έχουν προσβληθεί από τον ιό 103 μονάδες», ανέφερε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι είναι εμφανές πως ο εμβολιασμός έχει αρχίσει να αποδίδει. «Πάμε εξαιρετικά και φαίνεται ότι το μέτρο έχει λειτουργήσει, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζουμε θετικές μονάδες», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι όταν ο ιός εισέλθει σε μονάδα με εμβολιασμένα ζώα, υπάρχει πιθανότητα το ίδιο το ζώο να τον εξουδετερώσει πριν αυτός εισέλθει στον οργανισμό του.

Αναφερόμενος στην προέλευση του ιού, υπογράμμισε ότι αυτός ήρθε από τα κατεχόμενα, σε περίοδο που οι μονάδες στις ελεύθερες περιοχές ήταν απροστάτευτες. «Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε δύο βασικές ενέργειες: τη θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες μονάδες και τον εμβολιασμό των υπόλοιπων», ανέφερε.

«Ο ιός ήρθε με δύο πόδια από τα κατεχόμενα»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις περιοχές όπου εντοπίζεται ο πυρήνας του ιού. «Βρίσκεται σε πέντε περιοχές. Ορόκλινη, Δρομολαξιά, Αραδίππου, Γέρι και δυτική Λευκωσία, όπου φαίνεται να πρόκειται για τοπικό φαινόμενο. Ο ιός πιθανότατα μεταφέρθηκε στα χοιροστάσια μέσω μολυσμένων οχημάτων μεταφοράς ζώων», σημείωσε. Όπως τόνισε, το θετικό στοιχείο είναι ότι στην περιοχή λειτουργούν μόνο οκτώ μονάδες.

«Ο ιός ήρθε με δύο πόδια από τα κατεχόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «κάποιοι τον μετέφεραν και δεν ήρθε από τον αέρα, αλλά μέσω παράνομης δραστηριότητας». Παράλληλα, σημείωσε ότι στα κατεχόμενα εφαρμόζεται εμβολιασμός, γεγονός που περιορίζει τη διασπορά, εφόσον δεν υπάρχει παράνομη διακίνηση. «Αν δεν υπάρξει παράνομη διακίνηση, τότε σχεδόν εκμηδενίζονται οι πιθανότητες συνέχισης της διασποράς του ιού», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η αερογενής μεταφορά του ιού στις ελεύθερες περιοχές παρατηρήθηκε κυρίως μεταξύ μονάδων που γειτνιάζουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε φαινόμενα παραοικονομίας μεταξύ κατεχομένων και ελεύθερων περιοχών, επισημαίνοντας ότι «είδαμε τις συνέπειες. Αν θέλουν να συνεχίσουμε να την παθαίνουμε, τότε να συνεχίσουν την παρανομία».

Μεγάλος φόβος για τα χοιροστάσια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα χοιροστάσια. «Μεγάλος φόβος είναι τα χοιροστάσια», δήλωσε, εξηγώντας ότι τα αιγοπρόβατα και οι αγελάδες έχουν ήδη εμβολιαστεί πλήρως, ενώ απομένουν οι χοίροι. «Είναι πολύ ευάλωτοι και γι’ αυτό η έγνοια μας είναι τα χοιροστάσια», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο λειτουργούν συνολικά 28 μεγάλα χοιροστάσια, εκ των οποίων τα τρία έχουν ήδη προσβληθεί από τον ιό. «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τα υπόλοιπα 25», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι χοίροι μεταδίδουν τον ιό με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του κτηνοτροφικού μοντέλου στην Κύπρο. «Πρέπει να ξεχάσουμε το παλιό μοντέλο», ανέφερε, ενώ τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σωστή ενημέρωση των πολιτών. «Υπάρχει παραπληροφόρηση και εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα τον κόσμο», κατέληξε.