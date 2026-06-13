Εκστρατεία για την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, με τον γενικό τίτλο «Hands off Cyprus» εγκαινίασε η νεολαία της ομοσπονδίας αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) στη Βρετανία. Μέσω της εκστρατείας, οι Κύπριοι της Βρετανίας καλούν για μαζική αποστολή email σε Άγγλους βουλευτές για καταγγελία της κατοχής.

Συντονιστής της εκστρατείας είναι ο Τουρκοκύπριος Ερέν Αλί, μέλος της Ένωσης Κυπρίων, ο οποίος συμμετέχει σε δράσεις ενάντια στην τουρκική κατοχή και είχε στοχοποιηθεί στο παρελθόν από φανατικούς Τουρκοκύπριους όταν έλαβε μέρος σε διαδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο.

Τώρα, τα πράγματα έχουν γίνει πιο σοβαρά, με τον Αλί να δέχεται απειλές και να στοχοποιείται ως δήθεν όργανο των Ελληνοκυπρίων εναντίον των Τουρκοκυπρίων από τη γνωστή ακροδεξιά ομάδα «Young Turkish Cypriots». Ομάδα που υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο και στοχοποιεί συνεχώς οποιονδήποτε αναφέρεται στην τουρκική κατοχή, ενώ εκφράζει το τουρκικό αφήγημα, τόσο για την ιστορία, όσο και για την παρούσα κατάσταση.

Ποιο το «έγκλημα» του Ερέν; Ότι οραματίζεται μια Κύπρο χωρίς κατοχή και για αυτό στοχοποιείται από τους φασίστες και τα τσογλάνια του Ερντογάν. Αλλά δεν θα τους κάνει τη χάρη να σωπάσει.

ΑΛ.ΜΙΧ.