Η ψήφιση Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε πολύ πιο εύκολα απ’ ότι η μοιρασιά των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κάποιος θα διερωτηθεί γιατί προκύπτει τόσος πόλεμος κάθε φορά που έχουμε τη σύσταση νέα Βουλής σχετικά με το ποιος θα πάρει τι. Μα ο λόγος είναι απλός. Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής μπορεί να κάνει «παιχνίδι» με τα προβλήματα του κόσμου και του κράτους. Τι θέμα θα εγγραφεί, πόσο θα συζητηθεί, πότε θα συζητηθεί και πώς θα γίνει η συζήτηση εντός της επιτροπής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκάστοτε πρόεδρο της Επιτροπής.

Έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες και παράδοξων θεμάτων που έχουν εγγραφεί σε επιτροπές αλλά και επεισοδιακών συζητήσεων εντός επιτροπών. Για όσους διερωτώνται ακόμα η απάντηση είναι απλή: Με την προεδρία επιτροπών έρχεται μαζί και μια σχετική εξουσία που μπορεί είτε να σου φέρει ψηφοφόρους, είτε να κόψει από άλλους. Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Ποιος δεν θέλει να έχει μια τέτοια εξουσία όταν αυτή δεν συνοδεύεται και από ευθύνη; Είδατε ποτέ πρόεδρο επιτροπής να αναλαμβάνει ευθύνη για κακές προτάσεις νόμου ή για προβλήματα του κόσμου που δεν έλυσε κάποια επιτροπή;

Ζακ.