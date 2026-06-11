Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά έργα υποδομής της σύγχρονης εποχής κυριαρχεί στον Βόσπορο, με τη γιγαντιαία γέφυρα της Τουρκίας να ξεχωρίζει για το μέγεθος και τη μηχανική της, προκαλώντας τον θαυμασμό οδηγών και επισκεπτών.

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, επενδύοντας σημαντικούς πόρους σε κατασκευές που έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνιες προκλήσεις και να βελτιώσουν τις μεταφορικές συνδέσεις σε στρατηγικές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες συγκεντρώνουν σημαντικές επενδύσεις, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και μετακίνησης.

Μία από τις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της χώρας είναι αναμφίβολα η Κωνσταντινούπολη, με την Τουρκία να έχει προσπαθήσει να δώσει εδώ και καιρό πρόσημο σύγχρονης μητρόπολης στην πόλη, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Φυσικά, η αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού και η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα έχουν επιβαρύνει σημαντικά το οδικό δίκτυο, δημιουργώντας έντονα φαινόμενα συμφόρησης τόσο στο εσωτερικό της όσο και στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν εντός και εκτός της πόλης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό μια σειρά από μεγάλα έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των μετακινήσεων γύρω από την Κωνσταντινούπολη, με το πιο πρόσφατο από αυτά να προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο λόγω του μεγέθους και της τεχνικής του πολυπλοκότητας όσο και λόγω του ρόλου που έχει διαδραματίσει στη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών της ευρύτερης περιοχής.

O λόγος για τη γέφυρα Yavuz Sultan Selim, ένα έργο-ορόσημο και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της Κωνσταντινούπολης, που συνδέει το Garipçe στην ευρωπαϊκή πλευρά με το Poyrazköy στην ασιατική, στο βόρειο τμήμα του Βοσπόρου, αποτελώντας ουσιαστικά έναν κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στις δύο ηπείρους.

Πρόκειται δε για ένα έργο που έχει ήδη συμπληρώσει μία δεκαετία λειτουργίας, καθώς εγκαινιάστηκε το 2016, αποτελώντας την τρίτη γέφυρα που κατασκευάστηκε στον Βόσπορο.

Στον σχεδιασμό της πόλης, η γέφυρα αποτελεί βασικό τμήμα του Βόρειου Αυτοκινητοδρόμου του Μαρμαρά και σχεδιάστηκε ώστε να αποσυμφορήσει τις δύο παλαιότερες γέφυρες του Βοσπόρου, μεταφέροντας μεγάλο μέρος της βαριάς κυκλοφορίας και των φορτηγών εκτός του πυκνοκατοικημένου κέντρου της Κωνσταντινούπολης. Ουσιαστικά, όλα τα μεγάλα φορτηγά και οχήματα logistics υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη γέφυρα, κάτι που ανακούφισε σημαντικά τις δύο πρώτες γέφυρες από το βάρος των εμπορευματικών μεταφορών.

Το συνολικό μήκος της ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα, ενώ πρόκειται για μία από τις ελάχιστες γέφυρες στον κόσμο που συνδυάζουν αυτοκινητόδρομο και σιδηροδρομικό δίκτυο στην ίδια κατασκευή. Διαθέτει οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας για οχήματα, τέσσερις ανά κατεύθυνση, καθώς και δύο σιδηροδρομικές γραμμές.

Σημειώνεται πως παρόλο που η κατασκευή της γέφυρα είχε πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην ροή της κυκλοφορίας, η Κωνσταντινούπολη συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά σημαντικά προβλήματα στον εν λόγω τομέα, με τους σχετικούς δείκτες να την κατατάσσουν ως μία από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά πόλεις στον κόσμο κατά τις ώρες αιχμής.

Η γέφυρα θεωρείται επίσης ένα από τα σημαντικότερα μηχανικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω των εντυπωσιακών διαστάσεών της. Οι χαρακτηριστικοί πυλώνες της σε σχήμα «Α» φτάνουν τα 322 μέτρα σε ύψος, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις ψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως (περνάει σε ύψος και τον Πύργο του Άιφελ). Παράλληλα, με πλάτος 58,4 μέτρων συγκαταλέγεται και στις φαρδύτερες κρεμαστές γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο παρακάτω, η εικόνα που δημιουργείται όταν χαμηλά σύννεφα καλύπτουν την περιοχή κόβει πραγματικά την ανάσα, καθώς οι κορυφές των πυλώνων μοιάζουν να χάνονται μέσα στην ομίχλη, δίνοντας την αίσθηση πως η γέφυρα φτάνει κυριολεκτικά μέχρι τον ουρανό.

Όσον αφορά το όνομά της, αυτό προέρχεται από τον Σουλτάνο Σελίμ Α’, τον ένατο ηγεμόνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1512 έως το 1520. Η λέξη «Yavuz» αποτελεί προσωνύμιο του Σουλτάνου και μεταφράζεται ως «ο Σκληρός», «ο Αποφασιστικός» ή «ο Άτεγκτος».

Η επιλογή του ονόματος εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Τουρκίας να δίνει στις μεγάλες γέφυρες του Βοσπόρου ονόματα ιστορικών προσωπικοτήτων, με την πρώτη γέφυρα να ονομάζεται Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου (πρώην Γέφυρα του Βοσπόρου) και τη δεύτερη να παίρνει το όνομα του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ (του Μωάμεθ του Πορθητή).

Να σημειώσουμε, ωστόσο, πως παρά το γεγονός πως μιλάμε για ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα της γείτονας χώρας, υπήρχαν αρχικά έντονες αντιδράσεις για τα πλάνα κατασκευής της, καθώς το βόρειο τμήμα του Βοσπόρου, όπου και κατασκευάστηκε τελικά η γέφυρα, φιλοξενούσε σημαντικές δασικές εκτάσεις και υδάτινους πόρους που τροφοδοτούν την Κωνσταντινούπολη με πόσιμο νερό.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί είχαν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα.

Παρά τις αντιδράσεις, το έργο προχώρησε κανονικά επί προεδρίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά το γεγονός πως όταν ο ίδιος ήταν Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά πως «μια τρίτη γέφυρα θα σκότωνε την πόλη».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

carandmotor.gr