Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν προγραμματίζεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων κατά το 2026 για την πλήρωση θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που θα προκηρυχθούν το έτος 2027.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερ. 08 Απριλίου 2026, αποφάσισε την έγκριση Νομοσχεδίων που προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (θέσεις Πρώτου Διορισμού), ώστε αυτή να καταστεί πιο ορθολογική και αποτελεσματική και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που παρατηρούνται διαχρονικά με την ισχύουσα διαδικασία. Τα εν λόγω Νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να εξεταστούν σύντομα.

Σημαντική αλλαγή που προωθείται με Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2026» είναι όπως οι γενικές γραπτές εξετάσεις για πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων κάθε έτος και όχι προηγουμένως, όπως ισχύει σήμερα. Με αυτή τη ρύθμιση, η όλη διαδικασία και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων θα είναι πιο στοχευμένη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών, η λήψη απόφασης για τα εξεταζόμενα θέματα θα στηρίζεται στις ανάγκες / ιδιαιτερότητες των υπό πλήρωση θέσεων και οι πολίτες θα γνωρίζουν αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα, ώστε να αποφασίσουν αν θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις. Με Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2026», προωθείται η αναστολή της διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων κατά το έτος 2026, ώστε οι γραπτές εξετάσεις να προγραμματιστούν και διενεργηθούν μετά από την προκήρυξη των κενών θέσεων το 2027 και όχι προηγουμένως.

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι όπως η νέα διαδικασία τεθεί σε εφαρμογή για την πλήρωση των κενών θέσεων εισδοχής που θα δημοσιευθούν το έτος 2027 και μετέπειτα.

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (πριν τον τερματισμό των εργασιών της για τις καλοκαιρινές διακοπές) θα εξεταστούν εναλλακτικές ρυθμίσεις στον κατάλληλο χρόνο.

Σημειώνεται ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την πλήρωση των θέσεων κατά το 2026, αφού, βάσει του ισχύοντος Νόμου, αυτή γίνεται με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2025.