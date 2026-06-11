Το Hobby Horsing, η «ιππασία» με ξύλινα αλογάκια, ξεκίνησε από τη Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα προσελκύει εκατοντάδες αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πράγα της Τσεχίας.

Στην «ψεύτικη ιππασία», οι αθλητές κρατούν ξύλινα αλογάκια (hobby horses) και αγωνίζονται στην υπερπήδηση εμποδίων (show jumping) και την ιππική δεξιοτεχνία (dressage).

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Hobby Horsing διοργανώθηκε πρόσφατα στην Πράγα της Τσεχίας και συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες.

🐴 European hobby horse championship comes to Prague



Ready, set, hobby horse! Athletes holding stick horses compete in various events at the European hobby horse championship in Prague, Czech Republic. The one-day event brought together 243 competitors from 11 countries. pic.twitter.com/ZpO3eLSBfw — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2026

Από ένα ντοκιμαντέρ στην παγκόσμια δημοφιλία

Όσο και αν -εκ πρώτης όψεως- φαίνεται κάπως αστείο, πρόκειται για ένα άθλημα που, ναι μεν προσφέρει χαρά, αλλά απαιτεί υψηλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή, καθώς ο αθλητής ουσιαστικά «τρέχει» σαν άλογο και πηδάει τα εμπόδια ο ίδιος.

Το άθλημα παρουσιάστηκε στο ευρύτερο κοινό μέσω της ταινίας Keppihevosten vallankumous (Επανάσταση των Χόμπι-Άλογων) της Φινλανδής κινηματογραφίστριας Selma Vilhunen το 2017, η οποία μάλιστα τότε κέρδισε δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε.

Στη Φινλανδία, τη χώρα προέλευσης του Hobby Horsing, εκτός από τους περιφερειακούς αγώνες, πραγματοποιείται και ετήσιο εθνικό πρωτάθλημα.

Αυτό το χόμπι ωστόσο έχει κερδίσει φανατικούς οπαδούς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ αλλά και την Αυστραλία, μάλιστα, το πρώτο αυστραλιανό εθνικό πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στο Κουίνσλαντ το 2024.

iefimerida.gr