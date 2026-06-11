Η Μάλτα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με τον υπερτουρισμό, ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς η αύξηση των επισκεπτών ασκεί πίεση στις υποδομές, στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου.

Εικόνες από το περίφημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτας, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο μπορεί να αντέξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών.

Εικόνες συνωστισμού κατακλύζουν τα social media

Βίντεο που δημοσιεύονται καθημερινά στο Instagram, στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες δείχνουν χιλιάδες επισκέπτες να συνωστίζονται στα γαλαζοπράσινα νερά του Blue Lagoon. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα απέχει σημαντικά από τις ειδυλλιακές φωτογραφίες που προωθούνται από τουριστικές καμπάνιες και influencers.

Παραλίες γεμάτες κόσμο, ουρές για θαλάσσια ταξί και εκδρομικά σκάφη, καθώς και περιορισμένος ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους, έχουν γίνει πλέον συνηθισμένο θέαμα κατά τους θερινούς μήνες.

Χάος και στα σοκάκια στη Βαλέτα

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο Κομίνο. Στη Βαλέτα, κάτοικοι και εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Ενδεικτική είναι η δημιουργία της σελίδας «Overtouristed Malta» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, μέσα από βίντεο και μαρτυρίες που καταγράφουν τον συνωστισμό στους δρόμους, τα γεμάτα μέσα μεταφοράς και την πίεση στις δημόσιες υποδομές.

«Το να περπατάς στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο μοιάζει πλέον με διαδρομή εμποδίων», αναφέρεται στην σελίδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μάλτας, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών το 2025 ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

protothema.gr