Στην καταχώριση ακόμη 13 προϊόντων στο ενωσιακό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων προχώρησε την Πέμπτη η Κομισιόν, αυξάνοντας σε περισσότερες από 3.700 τις προστατευόμενες ονομασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες καταχωρίσεις αφορούν προϊόντα από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Ανάμεσά τους βρίσκονται το γαλλικό «Foie gras d’oie du Sud-Ouest», η ισπανική «Patata de Valderredible» και το ιταλικό «Zampina di Sammichele di Bari/Zampina di Sammichele/Zampina Sammichelina», τα οποία εντάσσονται πλέον στο ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν ονομασίες προϊόντων που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες περιοχές και παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την προέλευσή τους. Το σύστημα καλύπτει γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους και αλκοολούχα ποτά που παράγονται σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το ευρωπαϊκό πλαίσιο περιλαμβάνει την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις για αλκοολούχα ποτά. Ήδη προστατευόμενα προϊόντα στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, η σαμπάνια, το ιρλανδικό ουίσκι, οι ελιές Καλαμάτας, το τυρί Parmigiano Reggiano, η πολωνική βότκα, το Queso Manchego και το Roquefort.

Η οικονομική βαρύτητα του συστήματος παραμένει σημαντική για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι γεωγραφικές ενδείξεις δημιουργούν ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 15% των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, στηρίζοντας παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024, έχει επιταχύνει και απλοποιήσει τη διαδικασία καταχώρισης. Παράλληλα, ενισχύει την προστασία των προϊόντων από απομιμήσεις, καταχρηστική χρήση και παραπλανητικές αναφορές.

Στο ίδιο πλαίσιο, δημοσιοποιήθηκε και νέος πρακτικός οδηγός για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ο οποίος παρουσιάζει βήμα προς βήμα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και παρέχει καθοδήγηση σε παραγωγούς και ομάδες παραγωγών που επιδιώκουν την αναγνώριση των προϊόντων τους στα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας.

Η Κομισιόν τονίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και την προβολή των ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.