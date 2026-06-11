Η Κυπριακή Προεδρία παρουσιάζει το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πακέτο, γνωστό ως «Nego-Box», για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, με τη συνολική μείωση να εκτιμάται περίπου στο 2%, ποσό που αντιστοιχεί σε €32,8 δισ. σε σημερινές τιμές.

Το πακέτο θα παρουσιάσει η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, το απόγευμα της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η κατάθεση ενός ώριμου και αξιόπιστου πακέτου, το οποίο θα μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών και να δημιουργήσει την αναγκαία δυναμική για επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026.

Η πρόταση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενοι «φειδωλοί», οι οποίοι ζητούν σημαντικές περικοπές, ενώ από την άλλη οι «φίλοι της Συνοχής», που επιδιώκουν τη διατήρηση ή ακόμη και την αύξηση του προϋπολογισμού.

Οι περικοπές αναμένεται να κατανεμηθούν σε όλες τις επικεφαλίδες, χωρίς ωστόσο να είναι οριζόντιες ή ισόποσες, ώστε να διατηρηθεί η συνολική ισορροπία και η νέα αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού.