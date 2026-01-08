Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Τόνι Μέρφι, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και το Μέλος του Συνεδρίου Λευτέρης Χριστοφόρου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία του προτεινόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034, χαρακτηρίζοντας το νέο ΠΔΠ ως «τεράστια πρόκληση». Όπως ανέφερε, η σχετική διαπραγμάτευση είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα δύσκολη, εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί συναίνεση, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος του έτους, θέση που, όπως είπε, συμμερίζονται και οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το νέο ΠΔΠ οφείλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος, από την ένταξή της στην ΕΕ, έχει λάβει πέραν των €4 δισ. για έργα που ωφελούν το σύνολο των πολιτών. Αναφερόμενος στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας, προσθέτοντας ότι τον Μάρτιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, θα πραγματοποιηθεί οριζόντια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Μέρφι χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ παραγωγική», επισημαίνοντας ότι καλύφθηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχοντας απορροφήσει το 46% του περίπου €1 δισ. που της αναλογεί, με καταληκτική προθεσμία τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Όπως ανέφερε, «υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρωθεί», εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, οι φάκελοι θα παραδοθούν σε προχωρημένο στάδιο προς οριστικοποίηση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2028–2034, ύψους περίπου €2 τρισεκατομμυρίων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών θα προχωρήσουν στους επόμενους έξι μήνες.