Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρησμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρησμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 32 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026, στην επαρχία Πάφου.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.