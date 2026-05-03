Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες αναφορικά με το πρωτοφανές περιστατικό, κατά το οποίο τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής που ήταν σταθμευμένα τη νύχτα στους χώρους της κλινικής, αποτέλεσαν στόχο εμπρησμού και υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο philenews ότι η ενέργεια αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις δύο διαδοχικές απόπειρες εναντίον κατοικίας ζεύγους ηλικιωμένων στην Αγία Μαρινούδα του Δήμου Ιεροκηπίας τις προηγούμενες μέρες, αφού ιδιοκτήτης της κλινικής είναι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω κατοικίας.

Ο εμπρησμός των ασθενοφόρων έγινε στη 1:00 τα ξημερώματα, όταν ξαφνικά εκδηλώθηκε φωτιά στα τέσσερα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον ειδικό χώρο στάθμευσης της κλινικής της κλινικής Royal Artemis Medical Center στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων και το ύψος τους δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Πλέον οι αρχές εξετάζουν τον συσχετισμό της υπόθεσης αυτής με τις δύο απόπειρες εναντίον κατοικίας στην Αγία Μαρινούδα τα προηγούμενα 24ωρα, αφού ο ιδιοκτήτης της κλινικής σύμφωνα με την Αστυνομία είναι και ιδιοκτήτης της εν λόγω κατοικίας. Για την υπόθεση της ρίψης αμυντικής χειροβομβίδας στην κατοικία και την απόπειρα εμπρησμού της ένα 24ωρο πριν τη ρίψη του εκρηκτικού μηχανισμού, με την τοποθέτηση φωτιάς σε φιάλη υγραερίου, συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση ως ύποπτος 59χρονος.

Πλέον, οι έρευνες επεκτείνονται μετά το χτύπημα κατά της κλινικής. Στο κάδρο μπαίνουν υποθέσεις για οικονομικές διαφορές μετά από καταγγελία του επιχειρηματία κατά συγκεκριμένου προσώπου για εξαπάτηση του και οικειοποίηση μεγάλου χρηματικού ποσού από το πρόσωπο που ο επιχειρηματίας κατήγγειλε.

