Η Μισέλ και η Λαβίνια Όσμπορν είχαν για χρόνια σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα τους. Αφού έκαναν τεστ DNA η ζωή τους άλλαξε.

Η Μισέλ και η Λαβίνια που είναι σήμερα 49 ετών συνελήφθησαν φυσιολογικά αναπτύχθηκαν στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών όμως τεχνικά είναι ετεροθαλείς και όχι βιολογικά δίδυμες. Αυτό οφείλεται σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση, κατά το οποίο μια γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα ωάρια στον ίδιο κύκλο και αυτά γονιμοποιούνται από σπερματοζωάρια διαφορετικών ανδρών, με αποτέλεσμα τα έμβρυα να εξελιχθούν κανονικά.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε στη ραδιοφωνική σειρά The Gift του BBC Radio 4 όπου αναφέρθηκε ότι έχουν καταγραφεί μόλις περίπου 20 παρόμοιες περιπτώσεις παγκοσμίως. Οι αδελφές Όσμπορν είναι οι μόνες δίδυμες με διαφορετικούς πατέρες που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία.

Η Λαβίνια δήλωσε ότι η αδελφή της ήταν το μόνο πράγμα που ένιωθε πως της ανήκε και για το οποίο ήταν απόλυτα βέβαιη και ξαφνικά αυτή η βεβαιότητα χάθηκε. Αντίθετα, η Μισέλ είπε ότι δεν εξεπλάγη από τα αποτελέσματα αν και παραμένει εντυπωσιασμένη από το πόσο σπάνιο και παράξενο είναι αυτό το φαινόμενο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί εκτός αν υπήρχε λόγος να αμφισβητηθεί η πατρότητα και να γίνει τεστ DNA. Οι αδελφές έκαναν την ανακάλυψη αυτή μετά από μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μεγάλωσαν από μια μητέρα που ήταν μόλις 19 ετών όταν τις γέννησε στο Νότιγχαμ το 1976. Η Μισέλ αποκάλυψε ότι η μητέρα τους είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατριό της και είχε περάσει μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ανάδοχες οικογένειες και ιδρύματα.

Η μητέρα τους τους έλεγε πάντα ότι ο πατέρας τους ήταν ένας άνδρας ονόματι Τζέιμς, όμως οι ίδιες δεν τον είχαν γνωρίσει. Όταν ήταν πέντε ετών η μητέρα τους έφυγε για να σπουδάσει στο Λονδίνο και άφησε τα παιδιά στη μητέρα της καλύτερhς της φίλης την οποία αποκαλούσαν «γιαγιά». Η γυναίκα αυτή ήταν αυστηρή και όχι ιδιαίτερα εκδηλωτική.

Ο Τζέιμς επέστρεψε στη ζωή τους όταν ήταν στην εφηβεία αφού η Λαβίνια τον εντόπισε αλλά η Μισέλ δεν ένιωσε ποτέ βεβαιότητα ότι ήταν ο πατέρας της. Το 2021 η Μισέλ αγόρασε ένα τεστ DNA και τα αποτελέσματα έφτασαν στις 14 Φεβρουαρίου 2022 την ημέρα που πέθανε η μητέρα τους, η οποία έπασχε από άνοια. Το τεστ έδειξε ότι ο Τζέιμς δεν ήταν ο πατέρας της. Μετά από έρευνα η Μισέλ ανακάλυψε ότι ο βιολογικός της πατέρας ήταν ένας άνδρας ονόματι Άλεξ ο οποίος ήταν αδελφός μιας φίλης της μητέρας τους.

Η Λαβίνια αποφάσισε αργότερα να κάνει και εκείνη τεστ DNA αφού γνώρισε μέλη της οικογένειας του Άλεξ και ένιωσε ότι δεν είχε συγγένεια μαζί τους. Όταν ανακάλυψε ότι η δίδυμη αδελφή της ήταν στην πραγματικότητα ετεροθαλής ένιωσε συντετριμμένη και θυμωμένη. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ούτε για εκείνη ο Τζέιμς ήταν ο πατέρας της. Ο δικός της πατέρας ήταν ένας άνδρας ονόματι Άρθουρ που ζει στο δυτικό Λονδίνο.

Η Λαβίνια έχει αναπτύξει σχέση με τον πατέρα της και τον συναντά αρκετές φορές τον μήνα συχνά μαζί με τη Μισέλ. Αντίθετα ο πατέρας της Μισέλ, ο Άλεξ, με τον οποίο επίσης έχει γνωριστεί αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης. Η Μισέλ δήλωσε ότι παρόλο που είναι ο βιολογικός της πατέρας δεν αισθάνεται την ανάγκη να τον έχει στη μελλοντική της ζωή και ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν να μάθει την αλήθεια.

