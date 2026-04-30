Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο X ότι πρόσφατα υποβλήθηκε σε τεστ DNA, το οποίο –όπως ανέφερε– έδειξε πως έχει ελληνική καταγωγή σε ποσοστό 14%.

«Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο», τόνισε. Επίσης, αναφέρει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ αστειεύεται λέγοντας πως «ελπίζω να μη μου ζητήσουν βίζα».

Ο Kainerugaba είναι γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τον Μάρτιο του 2024.

Το τεστ DNA έδειξε, ακόμη, όπως υποστηρίζει ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά καταγωγής αποτελούν όπως λέει… κρατικό μυστικό.

Ο Kainerugaba έχει κάνει πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. «Το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία είναι οι όμορφες γυναίκες της, που μου παραδόθηκαν πριν δείρω τους άντρες τους» γράφει, ενώ σε άλλη δημοσίευση επισημαίνει: «έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Την επόμενη φορά που θα απειλήσουν ξανά εμένα και την Ουγκάντα, θα τους δώσουμε μια καλή μάχη».

The best thing about Turkey is their beautiful women who surrendered to me before I beat their men up. April 29, 2026

Ο Αρχηγός του Στρατού της Ουγκάντα είχε τονίσει πριν λίγες ημέρες πως «Είμαι έτοιμος να αποστείλω 100.000 στρατιώτες στο Ισραήλ. Υπό τις διαταγές μου. Για να προστατεύσουν την Αγία Γη. Τη γη του Ιησού Χριστού, του Θεού μας!».

"I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God!"



– Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda and President Museveni’s son



— Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2026

