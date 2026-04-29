Σε βασικές λεπτομέρειες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, στα πλαίσια του απολογισμού του Υπουργείου για το 2025 και του προγραμματισμού για το 2026.

Παρουσιάζοντας τους έξι στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Εργασίας για το 2026, ο κ. Μουσιούττας, χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως την «κορωνίδα» του προγραμματισμού του Υπουργείου για την τρέχουσα χρονιά, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, οι έξι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Εργασίας για το 2026 είναι: (1) Ολοκλήρωση της Συνταξιοδοτικής Μεταρρύθμισης, (2) ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, (3) καλύτεροι όροι και συνθήκες εργασίας, (4) επέκταση της στήριξης των εργαζόμενων γονέων, (5) αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης και παράνομης εργασίας και (6) συνεχείς επενδύσεις στη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Στοίχημα η μεταρρύθμιση

Αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου για το 2026, ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι: Εισάγεται η «Βασική Σύνταξη», η οποία αντικαθιστά την κατώτατη και κοινωνική σύνταξη, διατηρώντας παράλληλα τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της Συμπληρωματικής Σύνταξης. Περαιτέρω, προβλέπεται ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο 63ο έτος (πέναλτι 12%). Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης, η αναγνώριση επιδοτούμενων εισφορών για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, άτυπους φροντιστές, ανασφάλιστες μητέρες και άτομα με αναπηρία, ενώ προστίθεται και η δυνατότητα καταβολής εισφορών από εισοδηματίες.

Αναφορικά με το ύψος της νέας βασικής σύνταξης που θα δημιουργηθεί, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Στέλιος Χειμώνας, σημείωσε πως σίγουρα η βασική σύνταξη θα είναι πιο κάτω από €1.088, με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται ο αναλογιστής. «Δίνουμε το μέγιστο δυνατόν, χωρίς να διαταράσσουμε οικονομικές ισορροπίες», πρόσθεσε, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι το ποσό που θα ανακοινωθεί θα είναι σύμφωνο με τις δυνατότητες του Ταμείου. Επανέλαβε, εξάλλου, ότι η πιο μεγάλη ποσοστιαία αύξηση θα σημειωθεί στις πιο χαμηλές συντάξεις.

Διαχείριση: Για τη διαφάνεια και αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου, ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι τερματίζεται ο κρατικός δανεισμός από το ΤΚΑ και δημιουργείται Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή και θεσπίζεται ξεχωριστός λογαριασμός, στον οποίο θα μεταφέρονται απευθείας τα πλεονάσματα και οι δόσεις αποπληρωμής των κρατικών οφειλών.

Επενδυτική πολιτική: Η συζήτηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται να μπει στην τελική ευθεία το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναφορικά με την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο, σημείωσε ότι η φόρμουλα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τέτοια «ώστε και τα λεφτά να έρχονται στο Ταμείο αλλά και να μη διακινδυνεύσει η γενικότερη οικονομία». «Οι όποιες (επενδυτικές) ενέργειες πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του σώματος, η σχολαστική εποπτεία του και οι επενδύσεις να μην είναι μεγάλου ρίσκου, ώστε αυτά τα λεφτά να τα διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού».

Αποθεματικό: Το αποθεματικό του ΤΚΑ αποτελεί ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο, ανέφερε ο κ. Μουσιούττας. Δίνοντας στοιχεία για την κατάσταση του Ταμείου το 2024, είπε ότι έχουν αυξηθεί οι εισφορείς σε 592.189 από 580.023 το 2023, με σημαντική αύξηση των εσόδων από εισφορές, που συνολικά ξεπερνούν τα €2,7 δισ., ενίσχυση των παροχών προς τους δικαιούχους, που φτάνουν τα €2,06 δισ., ενώ το 2024 καταγράφηκε μεγάλη άνοδος στο ετήσιο πλεόνασμα του Ταμείου, γύρω στα €290 εκ.

Στην Ινδία για ξένους εργάτες

Όσον αφορά τις συμφωνίες με τρίτες χώρες για εισαγωγή εργατικού δυναμικού, μετά την ανανέωση της συμφωνίας με την Αίγυπτο, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, σημειώνοντας ότι το θέμα είναι στην ατζέντα και ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συμφωνία για το θέμα. Πρόσθεσε ότι το 2025 δόθηκαν 11.594 νέες εγκρίσεις για εργοδότηση αλλοδαπών και 9.924 ανανεώσεις. Επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά 41.612 εγκρίσεις, ενώ τα συνολικά ενεργά συμβόλαια ανέρχονται σε 30.884, καθώς δεν έχουν αξιοποιηθεί όλες οι εγκρίσεις.