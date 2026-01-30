Στην απλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης συντάξεων και στον καλύτερο προγραμματισμό των συνταξιούχων σε σχέση με τον μηνιαίο τους προϋπολογισμό, στοχεύει η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για ενοποίηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου (τσεκούδι) και της κατώτατης βασικής σύνταξης. Όπως ανέφερε σε χθεσινές του δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, στόχος είναι να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο με τη νέα Βουλή τον ερχόμενο Ιούνιο και εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τότε να ξεπεραστούν οι όποιες διαφορές.

Συναφώς, πρόσθεσε ότι όσον αφορά στην ευρύτερη μεταρρύθμιση, «η προσπάθεια είναι μέχρι τον Ιούνιο να ολοκληρωθεί η νομοθεσία, ώστε με το άνοιγμα της νέας Βουλής, μετά τις βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο, να κατατεθούν τα νομοσχέδια στη Βουλή και να ξεκινήσει η συζήτηση τους, ώστε η νομοθεσία που θα διέπει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του ΤΚΑ να εφαρμοσθεί από την 1/1/2027».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», οι διαφωνίες δεν έγκεινται σε αυτή καθ’ αυτή τη διαδικασία, αλλά στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα προωθηθεί ξεχωριστά και όχι ως μέρος μιας συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Αυτό, από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων, θεωρείται ότι εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά στην περίπτωση που δεν καθοριστεί η πολιτική που θα υιοθετηθεί για το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, ακόμα και αν αυτή δεν εφαρμοστεί άμεσα. Ως εκ τούτου, η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει αποσπασματικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναμένεται να συναντήσει έντονες διαφωνίες. Όπως έχει επισημανθεί κατά καιρούς από το συνδικαλιστικό κίνημα, η συνολική φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει ώστε να ληφθούν αποφάσεις και για παρεμφερή θέματα όπως είναι το πέναλτι του 12%.

Το συνταξιοδοτικό αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς στην προσεχή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ περίπου μια βδομάδα μετά το Σώμα θα συνέλθει εκ νέου για να συζητήσει τα εναπομείναντα εργασιακά θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως είναι το καθεστώς εργοδότησης των αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η απασχόληση φοιτητών και ενδεχομένως η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Σημειώνεται ότι η κατώτατη βασική σύνταξη γήρατος στην Κύπρο για το 2025 ανέρχεται στα €435,92 μηνιαίως για άτομο χωρίς εξαρτώμενα και στα €581,13 με ένα εξαρτώμενο (σύζυγο). Το ποσό αυτό αφορά την πλήρη βασική σύνταξη. Επιπλέον, συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα. Αναλυτικότερα, για το 2025, η Κατώτατη Βασική Σύνταξη (χωρίς εξαρτώμενα) ήταν €435,92. Η Κατώτατη Βασική (με 1 εξαρτώμενο): €581,13. Η Πλήρης Βασική Σύνταξη (χωρίς εξαρτώμενα): €512,90. Η Πλήρης Βασική (με 1 εξαρτώμενο): €680,94.