Σε συμβιβαστική φόρμουλα κατέληξαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), μετά από εισήγηση του υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα.

Η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή νέου σχεδίου, με το οποίο θα εξοφλούνται οι οφειλές μέσω 48 ισόποσων δόσεων, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή των επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προτάσεις νόμου του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, της ΔΗΠΑ και των Οικολόγων, με τις οποίες αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων.

Ο υπουργός Εργασίας προειδοποίησε τα κόμματα πως, εάν επιμένουν στην αύξηση των δόσεων, τότε η νομοθεσία θα κριθεί ως αντισυνταγματική και θα αναπεμφθεί.

Μάλιστα, ανέφερε πως είναι πρόθυμος να προχωρήσει στην αύξηση των δόσεων στις 54, καθώς και στη διαγραφή των επιβαρύνσεων. Οι συγκεκριμένες πρόνοιες περιλαμβάνονταν στα δύο προηγούμενα σχέδια που εφαρμόστηκαν, μέσω των οποίων εισπράχθηκαν οφειλές €100 εκατ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, σε περίπτωση ριζικών αλλαγών στο σχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές στο μηχανογραφικό σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων θα απαιτηθούν 10 μήνες.

Είπε, επίσης, ότι με την εφαρμογή του νέου σχεδίου, βάσει των προνοιών της κυβερνητικής πρότασης, αυτό θα μπορεί να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 6 Απριλίου.