Είτε την τελευταία Κυριακή Ιουνίου είτε την πρώτη Κυριακή Ιουλίου θα διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές για την εκλογή Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς μετά την παραίτηση του νυν Αντιδημάρχου Ανδρέα Κωνσταντίνου από τη θέση του και της αποδοχής της θέσης του βουλευτή στην οποία εξελέγη την Κυριακή με τον συνδυασμό του ΔΗΣΥ.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται προκειμένου “να κάνουμε την εκλογή του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς είτε την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου είτε την πρώτη Κυριακή Ιουλίου”.

«Ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς αποδεχόμενος τη θέση σήμερα του βουλευτή, τερμάτισε σήμερα τη θέση του ως Αντιδήμαρχος», κατέληξε.

