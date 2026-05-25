Το άλμα του Κινήματος ΑΛΜΑ στη Βουλή δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο ήλπιζαν, αναφέρει σε ανακοίνωση του το κόμμα. Ωστόσο, σημειώνει ότι το άλμα δεν ήταν ούτε ευκαταφρόνητο και στο ΑΛΜΑ είναι περήφανοι που «από το πουθενά» απέκτησαν «αξιοπρεπή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση».

Η ανακοίνωση του κινήματος ΑΛΜΑ:

Το ΑΛΜΑ έκανε το άλμα στη Βουλή. Δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο ελπίζαμε, αλλά δεν ήταν ευκαταφρόνητο. Είμαστε περήφανοι που, από το πουθενά, αποκτήσαμε αξιοπρεπή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Με τέσσερις βουλευτές, θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, της ανοιχτόμυαλής συναίνεσης όπου χρειάζεται και, σε κάθε περίπτωση, η εκσυγχρονιστική δύναμη που θα μάχεται για μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και λογοδοσία. Θα τιμήσουμε με κάθε τρόπο τους 21968 πολίτες που μας ψήφισαν και αναμένουν τα καλύτερα από μας. Τους διαβεβαιώνουμε ότι ο σπόρος έπεσε. Τώρα θα φροντίσουμε να καρπίσει.

Θέλουμε να συγχαρούμε τους βουλευτές και τις βουλεύτριές μας, και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη στο νέο έργο τους. Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποψήφιους και τις υποψήφιες, οι οποίοι/ες στρατεύθηκαν με ενθουσιασμό και ανιδιοτέλεια στην κοινή προσπάθεια. Η προσφορά τους ήταν συγκινητική. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές και τις εθελόντριές μας, οι οποίοι/ες έδωσαν ανιδιοτελώς και γενναιόδωρα το χρόνο τους στο Κίνημα. Διαβεβαιώνουμε όλους του φίλους και όλες τις φίλες του Άλματος ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε στο ύψος της αποστολής μας και να τους κάνουμε περήφανους.

Προσεχώς θα αποτιμήσουμε αυτοκριτικά το εκλογικό αποτέλεσμα, θα οργανώσουμε την κοινοβουλευτική μας παρουσία, και θα εργασθούμε για την οργάνωση του κόμματος Παγκύπρια. Στόχος μας είναι να λάβει το Άλμα στιβαρή οργανωτική υπόσταση και να απλώσει ρίζες στην κοινωνία. Τώρα αρχίζει, ουσιαστικά, η δουλειά. Με ευθύνη και αισιοδοξία.