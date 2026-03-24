Αύξηση του αριθμού των δόσεων στο νέο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) ζητούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές προς το ΤΚΑ σε 48 δόσεις, αντί 54 που προέβλεπαν τα προηγούμενα δύο σχέδια, μέλη της Επιτροπής ανέφεραν πως, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων και, παράλληλα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαγραφής των επιβαρύνσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες, ώστε να μη δημιουργείται κουλτούρα μη πληρωμής προς το ΤΚΑ.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, δήλωσε πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε νέα οικονομική κρίση, καθώς οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις παλαιές όσο και στις νέες οφειλές.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, σημείωσε πως το νέο σχέδιο είναι θετικό, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να διαγραφεί η επιβάρυνση του 27%, καθώς πρόκειται για εξοντωτικό μέτρο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε πως το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί μέχρι τις 2 Απριλίου.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αλέκος Τρυφωνίδης, κάλεσε την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο νέο σχέδιο διαγραφή των εκπτώσεων και των επιβαρύνσεων. Μάλιστα, πρότεινε κλιμακωτή εξόφληση των οφειλών. Όπως είπε, για οφειλές μέχρι €100 χιλ. ο αριθμός των δόσεων να είναι 48, για οφειλές μέχρι €200 χιλ. οι δόσεις να είναι 60 και για οφειλές πέραν των €200 χιλ. ο αριθμός των δόσεων να αυξάνεται στις 72. Με τη θέση της ΔΗΠΑ συμφώνησε και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου.

Σε τέσσερα χρόνια η εξόφληση

Η διευθύντρια του ΤΚΑ, Ευαγγελία Γεωργιάδου, ανέφερε πως, με το νέο σχέδιο, η εξόφληση των οφειλών θα γίνεται σε τέσσερα χρόνια, αντί σε 4,5 χρόνια που προνοούσαν τα προηγούμενα δύο σχέδια.

Όπως είπε, δεν θα προβλέπονται εκπτώσεις, επισημαίνοντας πως όσοι ενταχθούν στο νέο σχέδιο θα πρέπει να πληρώνουν τόσο τις τρέχουσες όσο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ανέφερε επίσης πως όσοι ενταχθούν στο σχέδιο θα έχουν πολλά ωφελήματα. Είπε, ακόμη, πως θα μεταφέρει τις προτάσεις των κομμάτων στον υπουργό Εργασίας.