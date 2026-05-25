Συναγερμός έχει σημάνει στις ιταλικές υγειονομικές αρχές αφού εξετάζονται δύο περιπτώσεις ως ύποπτα κρούσματα του ιού έμπολα. Δύο άνθρωποι έχουν μπει σε καραντίνα στο Λουράτε Κατσίβιο, δήμο της επαρχίας του Κόμο, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Όλα ξεκίνησαν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνο νωρίς το πρωί, όταν προσγειώθηκαν δύο επιβάτες από την Ουγκάντα. Παρουσίασαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από έμπολα και τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να αποκλειστούν ιοί, μεταξύ των οποίων και ο έμπολα.

Σύμφωνα με την La Stampa, πρόκειται για έναν 39χρονο που έχει πυρετό, ναυτία και κάνει εμετούς, καθώς επίσης και μία γυναίκα 33 ετών με 39 πυρετό, ρίγη, σύγχυση και έμετο. Ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα 11 ατόμων, που κατανέμονται σε δύο οικογένειες: η μία κατοικεί στο Lurate Caccivio και η άλλη στο γειτονικό δήμο Bulgarograsso. Στην ομάδα περιλαμβάνεται επίσης ένα κοριτσάκι ενός έτους, το οποίο βρέθηκε θετικό στην ελονοσία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ιό Έμπολα αναμένονται σήμερα.