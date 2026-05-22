Οι πρώτες φωτογραφίες από το υποθαλάσσιο σπηλαιολογικό σύστημα στις Μαλδίβες, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε Ιταλοί δύτες, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ομάδα που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών τους, την ώρα που οι αδικοχαμένοι Ιταλοί φέρεται να ακολούθησαν λάθος διάδρομο στην μοιραία διαδρομή που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τη Dail Mail, οι εικόνες που δημοσίευσε η DAN Europe αποτυπώνουν τα σκοτεινά και δαιδαλώδη περάσματα του σπηλαίου, όπου – σύμφωνα με τους διασώστες – η ορατότητα εξαφανιζόταν όσο προχωρούσαν στις έρευνες για την παγιδευμένη ομάδα, σε βάθος μεγαλύτερο των 60 μέτρων.

Αναρτώντας τις φωτογραφίες στο Instagram, η καταδυτική οργάνωση ανέφερε: «Το φυσικό φως εξακολουθεί να φιλτράρεται από την είσοδο προτού το σύστημα βυθιστεί στο σκοτάδι».

Δείτε τις φωτογραφίες

Οι σοροί της 52χρονης Μόνικα Μοντεφαλκόνε, της 20χρονης κόρης της Τζόρτζια Σομακάλ, της 31χρονης Μουριέλ Οντενίνο και του 31χρονου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι εντοπίστηκαν κοντά στην είσοδο του τρίτου και τελευταίου θαλάμου του σπηλαίου στην ατόλη Βάβου, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου Thinwana Kandu την ημέρα που η ομάδα εξαφανίστηκε.

Το δυστύχημα, που χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο καταδυτικό περιστατικό στην ιστορία των Μαλδίβων, εξακολουθεί να περιβάλλεται από μυστήριο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς οι έμπειροι δύτες οδηγήθηκαν στον θάνατο.

Το σενάριο του λάθους διαδρόμου

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες που ανέσυραν τις σορούς εκτιμούν ότι η ομάδα ενδέχεται να ακολούθησε λάθος διάδρομο κατά την προσπάθειά της να βγει από το υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι επαγγελματίες δύτες της DAN Europe εντόπισαν τους Ιταλούς σε διάδρομο χωρίς έξοδο μέσα στο σπηλαιώδες σύμπλεγμα.

«Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής από εκεί», δήλωσε στην εφημερίδα η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Λάουρα Μαρόνι.

Η ομάδα αποτελούνταν από τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας με πολυετή εμπειρία, την κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, τους νεαρούς ερευνητές Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και τον ξεναγό τους στις Μαλδίβες, Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η Μαρόνι περιέγραψε στην La Repubblica τη μορφολογία του σπηλαίου, το οποίο είχε εντοπιστεί από Φινλανδούς δύτες κοντά στην περιοχή Αλιμάθα.

Όπως είπε, η είσοδος οδηγεί αρχικά σε μια μεγάλη και ιδιαίτερα φωτεινή αίθουσα με αμμώδη πυθμένα. Στο τέλος της πρώτης αίθουσας υπάρχει ένας διάδρομος με περιορισμένο φυσικό φως, όπου όμως «η ορατότητα με τεχνητό φωτισμό ήταν εξαιρετική».

Ο διάδρομος έχει μήκος σχεδόν 30 μέτρα και πλάτος περίπου τρία μέτρα και οδηγεί σε δεύτερο θάλαμο, έναν μεγάλο κυκλικό χώρο χωρίς καθόλου φυσικό φως.

Μεταξύ του διαδρόμου και του δεύτερου θαλάμου υπάρχει αμμώδης ύφαλος. Σύμφωνα με τη Μαρόνι, η πρόσβαση προς τον δεύτερο θάλαμο είναι εύκολη, όμως κατά την επιστροφή ο ύφαλος μοιάζει σχεδόν με τοίχο, κρύβοντας την πραγματική έξοδο του διαδρόμου.

Στα αριστερά του αμμώδους σχηματισμού υπάρχει ακόμη ένας διάδρομος, μήκους λίγων δεκάδων μέτρων.

«Οι σοροί των δυτών βρέθηκαν όλες μέσα σε αυτόν, σαν να τον μπέρδεψαν με τον σωστό διάδρομο», δήλωσε η Μαρόνι.

Όπως εξήγησε, εάν πράγματι μπήκαν κατά λάθος σε εκείνο το πέρασμα, τότε «θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουν, ιδιαίτερα με περιορισμένη παροχή αέρα».

«Είχαν μόλις λίγα λεπτά διαθέσιμου αέρα»

Η Μαρόνι σημείωσε ότι οι δύτες χρησιμοποιούσαν συμβατικές φιάλες κατάδυσης, γεγονός που σε τέτοιο βάθος περιόριζε δραματικά τον διαθέσιμο χρόνο παραμονής τους στον δεύτερο θάλαμο.

«Μιλάμε για δέκα λεπτά, ίσως και λιγότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Το να αντιληφθείς ότι βρίσκεσαι σε λάθος διαδρομή και να έχεις ελάχιστο αέρα, πιθανόν έπειτα από συνεχείς μετακινήσεις μπρος-πίσω, είναι τρομακτικό. Τότε αρχίζεις να αναπνέεις πιο γρήγορα και η παροχή αέρα μειώνεται ακόμη περισσότερο».

Η ομάδα των Φινλανδών δυτών που συμμετείχε στην επιχείρηση αποτελούνταν από τρία άτομα: έναν δύτη υπεύθυνο για την ανάσυρση των σορών, έναν δεύτερο για την επιχειρησιακή ασφάλεια και έναν τρίτο που κατέγραφε την επιχείρηση και το σημείο κατάδυσης.

Σύμφωνα με τη Μαρόνι, οι δύτες ήταν «εξαιρετικά εκπαιδευμένοι» και είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένη αναγνώριση της περιοχής πριν από την επιχείρηση, καταρτίζοντας ένα «συντηρητικό σχέδιο κατάδυσης», καθώς κανείς δεν γνώριζε καλά το συγκεκριμένο σπήλαιο.

«Αυτό το είδος επιχείρησης συνοδεύεται πάντα από τεράστια ευθύνη, μεγάλη συναισθηματική επιβάρυνση και έντονη επιθυμία να επιστραφούν οι σοροί στις οικογένειές τους», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η ανάσυρση των σορών ολοκληρώθηκε την Τρίτη και την Τετάρτη.

protothema.gr