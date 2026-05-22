Στη σημερινή εποχή, οι γονείς δίνουν αυξανόμενη σημασία όχι μόνο στην ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά και στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες στην Κύπρο να αναζητούν ένα σχολείο που προσφέρει ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, όπου κάθε παιδί μπορεί να αναπτυχθεί ολόπλευρα. Το Golden Oak Private School στη Λεμεσό αποτελεί ένα διεθνές σχολείο που συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα με μια ζεστή, οικογενειακή προσέγγιση στην εκπαίδευση.

Ως πιστοποιημένο Cambridge International School, πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, προσφέρει αγγλόφωνη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην εξατομικευμένη υποστήριξη και στην ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μαθητή. Από το Νηπιαγωγείο και την Προσχολική Εκπαίδευση (3–5 ετών) έως το Δημοτικό Σχολείο, το Golden Oak καλλιεργεί μαθητές με αυτοπεποίθηση, περιέργεια και αγάπη για τη μάθηση, μέσα σε ένα σύγχρονο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η λειτουργία Γυμνασίου και Λυκείου έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2029, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνέχεια της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.

Έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη

Το πρόγραμμα σπουδών Cambridge προσφέρει ισχυρές ακαδημαϊκές βάσεις και δεξιότητες απαραίτητες για το μέλλον. Παράλληλα, το σχολείο δίνει ισότιμη έμφαση στη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοπεποίθηση από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Βασική φιλοσοφία του Golden Oak είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αισθάνονται ασφάλεια, σεβασμό και ενθάρρυνση σε ένα περιβάλλον πραγματικής φροντίδας.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το σχολείο προσφέρει μια ουσιαστική και ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία. Η αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής στον σχολικό εκφοβισμό και τα ολιγομελή τμήματα διασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη εξατομικευμένη υποστήριξη για την πρόοδό του.

Πέρα από την ακαδημαϊκή διάσταση, το Golden Oak ενισχύει αξίες όπως η υπευθυνότητα, η ανεξαρτησία, η ευγένεια, η κριτική σκέψη και η αγάπη για τη μάθηση, προσφέροντας μια ισορροπημένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Επικοινωνία

Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν το σχολείο και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και το περιβάλλον του.

Η επίσκεψη μπορεί να προγραμματιστεί εύκολα μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω email.

Ιστοσελίδα: www.goldenoakcyprus.com

Email: admin@goldenoakcyprus.com

Διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκης 30, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Κύπρος