Την αφαίρεση του Κυριάκου Σάββα από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Πάφου αποφάσισε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Ο λόγος που οδήγησε την ηγεσία του ΕΛΑΜ στην απόφαση αυτή, έχει να κάνει με πειθαρχικά παραπτώματα του υποψηφίου, όπως ανέφερε στο philenews o εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μάριος Πελεκάνος. «Του έγιναν παρατηρήσεις από το κόμμα, και επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις που του έγιναν, αποφασίστηκε όπως αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο», σημείωσε

Παρόλο που επίσημα το ΕΛΑΜ δεν αναφέρει τις λεπτομέρειες για την απόφαση και το είδος του πειθαρχικού παραπτώματος, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει με τη δράση του Κυριάκου Σάββα σε σχέση με το εκκλησιαστικό ζήτημα της Πάφου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είχε ενεργό εμπλοκή στη διοργάνωση εκδηλώσεων διαμαρτυρία υπέρ του τέως Μητροπολιτη Πάφου Τυχικού.

Από πλευράς ηγεσίας του ΕΛΑΜ είχαν γίνει συστάσεις προς τον υποψήφιο τους να αποφεύγει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει διχάσει την εκκλησιαστική κοινότητα της Πάφου και προκαλεί ζημιά στην Εκκλησία της Κύπρου. Η ηγεσία του ΕΛΑΜ δεν ήθελε να υπήρχε οποιαδήποτε ταύτιση του κόμματος, λόγω της παρουσίας του υποψηφίου τους, στις εκδηλώσεις και γενικότερα, η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε ζητήματα της Εκκλησίας.

Μετά από την αφαίρεση του Κυριάκου Σάββα από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Πάφου, το ΕΛΑΜ θα ανακοινώσει νέα υποψηφιότητα τα επόμενα 24ωρα, ούτως ώστε να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο της επαρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές θα γίνει στις 6 Μαΐου.

Ζητά εξηγήσεις από το ΕΛΑΜ το εκλογικό επιτελείο

Το εκλογικό επιτελείο του Κυριάκου Σάββα με ανάρτησή του, ζητά «επίσημη απάντηση από το ΕΛΑΜ για τους λόγους της απόφασης που έχει ληφθεί λίγες ημέρες πριν από την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων στον Έφορο Εκλογών», τονίζοντας ότι η προεκλογική εκστρατεία είχε κυλήσει ομαλά.