Δωρεάν παρακείμενες θέσεις για παιδιά κάτω των 14 ετών και τους συνοδούς τους, διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης από τις τρεις ώρες καθυστέρησης και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων προβλέπει η νέα συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που ενέκρινε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής.

Η συμφωνία, η οποία εκσυγχρονίζει για πρώτη φορά από το 2004 το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των επιβατών, κατοχυρώνει ότι οι οικογένειες δεν θα χωρίζονται πλέον μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν δωρεάν διπλανές θέσεις για παιδιά κάτω των 14 ετών και τους συνοδούς τους. Το ίδιο δικαίωμα επεκτείνεται σε επιβάτες με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και σε εγκύους.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε να διατηρηθεί το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης για καταβολή αποζημίωσης, αποτρέποντας προσπάθειες αποδυνάμωσης των υφιστάμενων δικαιωμάτων.

Οι αποζημιώσεις θα ανέρχονται σε:

* 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.,

* 400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ.,

* 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης, υποχρέωση παροχής φροντίδας στους επιβάτες κατά τις μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές των εισιτηρίων.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται και η κατοχύρωση του δικαιώματος μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου – όπως μικρή τσάντα ή σακίδιο – χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεώνονται να εμφανίζουν από την αρχή την τελική τιμή του εισιτηρίου.

Η συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ να αναμένεται τον Ιούλιο.