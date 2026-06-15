Η πρώτη «βόμβα» του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός!

Το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κράτησε στο 0-0 την Ισπανία (εκ των φαβορί της διοργάνωσης) στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα στο εναρκτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλου κι έβαλε «φωτιά» στο γκρουπ.

Οι Ισπανοί πίεσαν εξαρχής έχοντας σταθερά πάνω από 70% κατοχή μπάλας, όμως δεν έδειξαν να έχουν ιδέες και τρόπους για να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή.

Το ματς:

Όπως αναμενόταν, η Ισπανία από τα πρώτα… δευτερόλεπτα του αγώνα είχε την κατοχή και κυκλοφορούσε την μπάλα έξω από την περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου που ήταν εξαιρετικά οργανωμένο τακτικά στο αμυντικό κομμάτι. Στο 6′ η σέντρα του Πέδρι κατέληξε σε σουτ, αλλά ο Βοσίνια έλεγξε την πορεία της μπάλας, με τη συρτή προσπάθεια του χαφ της Μπαρτσελόνα στο 15′ να μην δημιουργεί πρόβλημα στον 40χρονο τερματοφύλακα.

Η εικόνα του πρώτου ημιώρου ήταν οι παίκτες της Ισπανίας να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, αλλά μην μπορούν να βρουν τον τρόπο να διασπάσουν την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των τυπικά φιλοξενούμενων. Έτσι, η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή της Ισπανίας ήρθε στο 39′ και ήταν διπλή! Ο Κουκουρέγια έσπασε στον Φεράν που η προβολή του χτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βοσίνια είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ, διώχνοντας σε κόρνερ.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε πίεζε για να βρει το γκολ, με τον Βοσίνια να αποκρούει το τελείωμα του Φεράν στο 45′ από το συρτό γύρισμα του Κουκουρέγια στα αριστερά. Ο Βοσίνια είχε εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή του πρώτου μέρους, καθώς στο 45’+2′ προχώρησε σε μια ακόμη απόκρουση, διώχνοντας σε κόρνερ την κεφαλιά του Λαπόρτ, η οποία ήταν η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου που ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 48’ και το 51’ είχε δύο σουτ εκτός περιοχής, που κατέληξαν εκτός εστίας και δεν απείλησαν την εστία του Βοσίνια, με τον παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν να απειλεί με το κεφάλι στο 56’ αλλά ο 40χρονος γκολκίπερ ήταν ξανά εκεί.

Διαιτητής: Αντχάμ Μακχαντμέχ (Ιορδανία)

Κίτρινες: 90’+3’ Πέδρι – 16’ Λόπες Καμπράλ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Φαμπιάν Ρουίθ (71’ Μερίνο), Γκάβι (71’ Γιαμάλ), Ρόδρι (87’ Γουίλιαμς), Πέδρι, Φεράν Τόρες (81’ Όλμο), Ογιαρθάμπαλ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Μπόρζες, Λόπες, Λόπες Καμπράλ (76’ Ζοάο Παουλο), Πίνα, Ζοβάν Καμπράλ (61 Σεμέδο), Μοντέιρο (79’ Αρκάνζο), Λάρος Ντουάρτε (61’ Ντερόι Ντουάρτε), Λιβραμέντο (61’ Ντα Κόστα), Μέντες.

Πληροφορίες από Goal, protothema.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ