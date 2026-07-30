Έγινε και αυτό. Η Τουρκία, λέει, θα φιλοξενήσει το 2027 την 49η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η απόφαση λήφθηκε κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η επόμενη σύνοδος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 27 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2027.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διεθνή συνεργασία για την προστασία των πολιτιστικών και φυσικών αγαθών που αναγνωρίζονται ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Η Τουρκία, η οποία λεηλάτησε εκατοντάδες εκκλησίες και μονές ενώ περισσότερα από 60.000 πολιτιστικά αντικείμενα έχουν εξαχθεί παράνομα και διακινηθεί στο εξωτερικό, μετά την τουρκική εισβολή το 1974.

Αυτό θα πει ειρωνεία.

Α.Π.