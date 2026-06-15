Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική σύσκεψη, υπό την υπουργό Γεωργίας, στον Μαζωτό της επαρχίας Λάρνακας, οι κάτοικοι του οποίου λένε «όχι» στη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή.

Στη σύσκεψη, που ήταν κλειστή για τα ΜΜΕ, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για τα σχέδια της κυβέρνησης τόσο από την υπουργό Γεωργίας, όσο και από υπηρεσιακούς διαφόρων τμημάτων (Αλιείας, Περιβάλλοντος και Υδάτων) και υπέβαλαν ερωτήσεις. Ωστόσο, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους και το επόμενο διάστημα το Κοινοτικό Συμβούλιο θ’ αποφασίσει τα επόμενα βήματα, όπως ανέφερε στο philenews ο κοινοτάρχης Μαζωτού, Γιώργος Δημητρίου. «Έγιναν κάποιες ερωτήσεις κι από τους μελετητές μας σχετικά με τις ποσειδωνίες στον βυθό και τις εκροές του νερού και δεν έλαβαν τις απαντήσεις που περιμέναμε», σημείωσε ο κοινοτάρχης, αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της σύσκεψης η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. «Αυτό που συνέβη είναι και μια ένδειξη για τα μηνύματα που πρέπει να πάρουν. Είναι δύσκολο με αυτή την ατμόσφαιρα να δημιουργηθεί στον Μαζωτό κινητή μονάδα αφαλάτωσης», τόνισε.

Σημειώνεται πως το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίσει διάταγμα αναστολής εργασιών για την κινητή μονάδα αφαλάτωσης. Η συνέχιση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου.