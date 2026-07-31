Μια τεχνολογικά προηγμένη διαδικασία έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των κυπριακών ΜΜΕ, που καλύπτουν τη δίκη για τον θάνατο των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου με κατηγορούμενο τον 30χρονο πατέρα τους (σ.σ. κατηγορείται για αμέλεια). Η διαδικασία διεξάγεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου Δεκέλειας, ωστόσο, στην τελευταία δικάσιμο (29/7) φυσική παρουσία είχε μόνο ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής.

Μέσω μιας μεγάλης οθόνης χωρισμένης σε 4 παράθυρα συνδέθηκαν ταυτόχρονα ο δικαστής από την Αγγλία, ο συνήγορος του 30χρονου από το γραφείο του στη Λάρνακα, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής (μέσω κάμερας που τοποθετήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου), αλλά και ο κατηγορούμενος. Ο τελευταίος βρισκόταν στις φυλακές των Βάσεων, όπου κρατείται, μαζί με μεταφράστρια που μετέφραζε στα βουλγάρικα. Όταν ρωτήσαμε γιατί ακολουθείται αυτή η διαδικασία μας αναφέρθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πόροι, αλλά και σημαντικός χρόνος του δικαστηρίου.

Ν.Χ