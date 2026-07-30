Τους κινδύνους που κρύβει ο γκρεμός στο Σαν Ντιέγκο, από τον οποίο είχε βουτήξει 17χρονος και προσέκρουσε στα βράχια προτού καταλήξει στη θάλασσα, καταγράφει νέο βίντεο.

Στα πλάνα φαίνεται άλλος νεαρός να επιχειρεί αναρρίχηση στο ίδιο σημείο, φορώντας μόνο το μαγιό του και χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας. Κατά την προσπάθειά του, έχασε την ισορροπία του και έπεσε επίσης στα βράχια.

Στο νέο βίντεο από τους διαβόητους Sunset Cliffs φαίνεται ο νεαρός να προσπαθεί να σκαρφαλώσει, όμως κάποια στιγμή χάνει τη λαβή του, πέφτει στο κενό, χτυπάει στα βράχια και καταλήγει στη θάλασσα.

Video shows a teenager being rescued from the water after he fell attempting to climb San Diego’s notorious Sunset Cliffs. https://t.co/bzKj9mTdxc pic.twitter.com/8w1mWKH2AV — California Post (@californiapost) July 30, 2026

Χρειάστηκε, μάλιστα, να απογειωθεί ελικόπτερο προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο νεαρό από το νερό αφού τον προσέγγισαν ναυαγοσώστες με τζει σκι.

Αφού τον έβαλαν σε φορείο, τον ανέβασαν στο ελικόπτερο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστή η έκταση των τραυμάτων του.

Τα βίντεο με τον 17χρονο που προκάλεσαν σοκ

Το ατύχημα με τον νεαρό επίδοξο αναρριχητή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τα βίντεο από το σοκαριστικό ατύχημα με τον 17χρονο που έχουν καταγράψει από διαφορετικές γωνίες το άλμα από τον βράχο.

ΚλείσιμοΗ δεύτερη λήψη δείχνει ότι τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στον αέρα τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση.

Man, why didn't anybody stop him from doing that? 😬 pic.twitter.com/eKaH4YUiSR July 27, 2026

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Post, δεν αποκλείεται και η επικλινής αμμώδης επιφάνεια στο σημείο απ’ όπου πήδηξε να επηρέασε την πορεία του άλματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάληξη της βουτιάς είναι σοκαριστική, καθώς ο 17χρονος προσκρούει με δύναμη στα βράχια. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο «παγώνουν», ενώ ένας λουόμενος βουτά αμέσως στο νερό για να τον προσεγγίσει.

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ ο έφηβος διακομίστηκε στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Με αφορμή το νέο ατύχημα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο επανέλαβε την έκκλησή της προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν τις βουτιές από τα βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία, τονίζοντας ότι η περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στην περιοχή. Το 2019, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από τα ίδια βράχια. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, στην περιοχή καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο την περίοδο 2005-2017.

protothema.gr