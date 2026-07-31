Ούτε σήμερα λήφθηκε απόφαση για το εάν θα δοθεί άδεια στον 30χρονο από τη Βουλγαρία ώστε να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του, 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της μητριάς τους στην Ξυλοφάγου, το απόγευμα της 28ης Ιουνίου. Λόγω νομικών ζητημάτων που τέθηκαν από τον συνήγορο του πατέρα, που φέρνουν για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν όταν ποινικές διαδικασίες εκτυλίσσονται στις ΒΒ, ο δικαστής είπε πως θα ανακοινώσει την απόφασή του σε λίγες ημέρες.

Εν τω μεταξύ οι σοροί των παιδιών παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα στις ΒΒ και αναμένεται να μεταφερθούν στη Βουλγαρία, με έξοδα της κυπριακής κυβέρνησης, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στο αίτημα που υπέβαλε ο πατέρας

Η διαδικασία για εξέταση της παράκλησης του πατέρα, καθώς και του αιτήματός του όπως αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, ξεκίνησε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης και συνεχίστηκε σήμερα με την συνέχιση της αγόρευσης του εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, ο οποίος εστιάστηκε στον κίνδυνο φυγοδικίας σε περίπτωση που αφεθεί υπό όρους ελεύθερος ο κατηγορούμενος που διαμένει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απέρριψε δε κατηγορηματικά τη θέση του συνηγόρου του πατέρα, Χρίστου Θεοδούλου, πως υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πατέρα από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό κατέθεσε ως μάρτυρας ο ανακριτής της υπόθεσης Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο οποίος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν 700 ανεκτέλεστα εντάλματα στις ΒΒ, το 90% των οποίων αφορούν σε πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο κ. Θεοδούλου σημείωσε πως υπάρχει διαδικασία για αμοιβαία συνεργασία που προβλέπεται στη Συμφωνία Εγκαθίδρυσης, αλλά και η νομοθεσία για τους φυγόδικους. Πρότεινε ακόμη όπως οι Αρχές των Βάσεων υποβάλουν αίτημα για συνδρομή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κάτι που απέρριψε η Κατηγορούσα Αρχή.

Υπενθυμίζεται πως χθες κατά τη διάρκεια των αγορεύσεων ήρθαν στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση. Ο κ. Θεοδούλου είπε πως τα παιδιά δεν έμειναν χωρίς φύλαξη, υποστηρίζοντας πως τα πρόσεχαν ο αδελφός και ο ξάδελφός του κατηγορούμενου. «Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες της οικογένειας. Ο πατέρας έπρεπε να δουλέψει και τις Κυριακές λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η μητέρα δεν ήθελε τα παιδιά και αυτά μεγάλωναν με τη γιαγιά τους. Ο πατέρας είχε δύο επιλογές, είτε να τα αφήσει στο κράτος, είτε να τα φέρει στην Κύπρο», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε εστιαστεί στη σοβαρότητα των αδικημάτων, σημειώνοντας πως ο πατέρας, όταν σχόλασε από τη δουλειά του μετέβη σε περίπτερο για να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Διάβασε δε μέρος της αρχικής κατάθεσης της μητριάς των παιδιών, η οποία ισχυρίστηκε πως ο συμβίος της, όταν έπινε, τη κτυπούσε. «Όταν πήγα σπίτι εκείνη τη μέρα μου είπε στο τηλέφωνο πως είναι σε περίπτερο και πως θα πιει μια μπύρα και θα έρθει. Έβαλα τα ρούχα μου σε δύο βαλίτσες για να φύγω και μετά βρήκα τα παιδιά», φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Σημειώνεται πως αυτή η κατάθεση, σύμφωνα με την υπεράσπιση του πατέρα, αποσύρθηκε στην πορεία.

Στις 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται ν’ απαγγελθούν οι κατηγορίες στον πατέρα, ο οποίος θα κληθεί ν’ απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Εάν απαντήσει πως δεν παραδέχεται, τότε η ακρόαση της υπόθεσης θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία είχε συλληφθεί, ωστόσο στην πορεία αφέθηκε ελεύθερη.