Είναι μείζον θέμα οι κοινωνικές, συναδελφικές συναντήσεις, της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας η οποία είναι γνωστό ότι επέλεξε να συνεχίσει να εργάζεται; Για κάποιους ναι. Ιδιαίτερα για όσους αγχώνονται για τις προεδρικές εκλογές και αναλύουν δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων.

Η κυρία Καρσερά φιλοξένησε σε δείπνο πριν από λίγες μέρες όλα τα μέλη της Διεύθυνσης Προξενικών και Σένγκεν προς τιμήν τριών συναδέλφων της διπλωματών που μετατίθενται αυτές τις μέρες, ενός κλητήρα που αφυπηρετεί και μίας Ελληνίδος εμπειρογνώμονα για θέματα Σένγκεν που ολοκλήρωσε την αποστολή της και επιστρέφει στην Αθήνα. Τα αποχαιρετιστήρια είθισται στο ΥΠΕΞ τέτοια εποχή. Ήταν κάτι προγραμματισμένο και προσωπικό της κυρίας Καρσερά και ως γνωστόν οι μεταθέσεις βγήκαν εδώ και καιρό. Γιατί στο προεδρικό; Εκεί διαμένει. Η κοινωνική σύναξη αυτή δεν αφορούσε, σε καμία περίπτωση, την προεδρία.

Κ.