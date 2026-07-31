Το πιο πολυαναμενόμενο γεγονός του φθινοπώρου επιστρέφει πιο δυναμικό και ελκυστικό από ποτέ. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026, το Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας Ξυλοφάγου ανοίγει τις πύλες του, έτοιμο να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ιδανικά τη σύγχρονη διασκέδαση με την παράδοση.

Το μεγάλο highlight της βραδιάς θα εξελιχθεί στη σκηνή, όπου η Μελίνα Ασλανίδου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ενώσουν τις φωνές τους σε μια κορυφαία live εμφάνιση. Οι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες έρχονται με ανεβασμένη διάθεση για να χαρίσουν στο κοινό ένα ασταμάτητο μουσικό πάρτι γεμάτο από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό υπερθέαμα, το φεστιβάλ προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Οι χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας μεγάλης γιορτινής αλυσίδας, να παρασυρθούν από τον ασταμάτητο χορό και να απολαύσουν τις διάσημες, πρωτοποριακές συνταγές με βάση την ξακουστή πατάτα Ξυλοφάγου. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη εμπειρία του φθινοπώρου έχει ήδη ξεκινήσει.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Εκδήλωση: Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας Ξυλοφάγου

Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας Ξυλοφάγου Ημερομηνία: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026 Καλλιτέχνες: Μελίνα Ασλανίδου & Γιώργος Παπαδόπουλος

Τοποθεσία: Συσκευαστήριο Γ.Ε. ΚΥΠΕΠ Δημόσια Λτδ Ξυλοφάγου, Κύπρος

Είσοδος:

€5,00