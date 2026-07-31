Η ανάρτηση πινακίδων τα προηγούμενα χρόνια στους χώρους της Μονής Αγίου Νεοφύτου για απαγόρευση εισόδου σκυλιών στους χώρους του μοναστηριού, αποτέλεσε αιτία να ξεσπαθώσουν οι φιλόζωοι. Οι οποίοι, εικάζουμε, δεν πάνε και πολύ συχνά στο μοναστήρι και την γύρω δασώδη έκταση. Διότι αν πήγαιναν, μάλλον θα αναγκάζονταν να παραδεχθούν την ορθότητα της απόφασης εκείνης. Ο χωματόδρομος της Εγκλείστρας του αγίου, που χρησιμοποιείται και ως χώρος περιπάτου και άθλησης σε ένα καταπράσινο και προστατευόμενο από τροχοφόρα περιβάλλον, έχει καταστεί μια σκέτη αηδία: Κοντεύει κανείς να μην μπορεί να περπατήσει χωρίς να πατήσει περιττώματα σκύλων.

Των οποίων κατά τα άλλα οι χειριστές (sic) διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους στην κάθε φωνή που ακούγεται ότι το παραξήλωσαν με τους σκύλους. Για να μην πούμε επακριβώς το ρήμα, που πάει και με την εικόνα των περιττωμάτων.

ΑΚΗΣ Ε