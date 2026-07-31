Της Κωνσταντίνας Λογοθέτη, Director του PwC Foundation, πρόεδρος του ΔΣ του Junior Achievement

Υπάρχουν στιγμές που χαράζονται για πάντα στη μνήμη μας. Στιγμές που ένας ήχος, μια λέξη, ένα χαμόγελο αρκούν για να παγώσει ο χρόνος. Για μένα, μια τέτοια στιγμή ήταν το βράδυ της 9ης Ιουλίου, 2026. Στα αυτιά μου αντήχησε η λέξη «Cyprus» και αμέσως μετά… σιωπή. Όλα γύρω μου έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα καθώς άκουγα τους παρουσιαστές του GEN-E, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής γιορτής της νεανικής επιχειρηματικότητας, να ανακοινώνουν το όνομα της ομάδας μας.

Δέκα έφηβα παιδιά από το St. Mary’s School στη Λεμεσό, με πάθος, επιμονή και όνειρα, εκπροσωπούσαν την Κύπρο ανάμεσα σε 40 χώρες. Και εκείνη την στιγμή κατέκτησαν την τρίτη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την καλύτερη μαθητική επιχείρηση. Ακόμη και σήμερα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Τόση περηφάνια δεν χωρά εύκολα σε λέξεις.

Το μυαλό μου γύρισε αμέσως λίγες μέρες πίσω. Ήταν μία μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό, όταν τα παιδιά επιβιβάζονταν στο λεωφορείο με προορισμό το αεροδρόμιο και στη συνέχεια τη Ρίγα της Λετονίας. Γονείς συγκεντρωμένοι γύρω τους, συγκινημένοι και περήφανοι, τους αποχαιρετούσαν γνωρίζοντας ότι κουβαλούσαν στις αποσκευές τους όχι μόνο μια επιχειρηματική ιδέα, αλλά και τις ελπίδες όλων μας για μια διάκριση.

«Να μας τα προσέχετε», μου είπαν.

Τους χαμογέλασα αμήχανα.

«Θα φέρουμε πίσω τη διάκριση. Να είστε έτοιμοι», τους απάντησα.

Δεν ήξερα τότε πόσο προφητικά θα ακούγονταν αυτά τα λόγια.

Εργάζομαι σε πολυεθνικό περιβάλλον για περισσότερα από τριάντα χρόνια και τα τελευταία δεκαέξι στην PwC Κύπρου, υπηρετώντας την επικοινωνία αλλά και το όραμα του PwC Foundation για μια καλύτερη κοινωνία. Παράλληλα, είμαι μητέρα δύο υπέροχων κοριτσιών. Κι όμως, τίποτα δεν μπόρεσε να με προετοιμάσει για τα συναισθήματα που ζήσαμε όλοι εκείνο το βράδυ.

Η ομάδα HerShield εντυπωσίασε κριτές και συμμετέχοντες απ’ όλη την Ευρώπη με μια ιδέα τόσο απλή όσο και ιδιοφυή. Δημιούργησε μια διακριτική θήκη σε μορφή lip gloss που περιλαμβάνει ειδικές ταινίες ανίχνευσης επιβλαβών ουσιών σε ποτά, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να ελέγχουν γρήγορα και διακριτικά αν το ποτό τους έχει αλλοιωθεί. Μια ιδέα που γεννήθηκε από την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση και τη διάθεση για προσφορά.

Και ναι, ομολογώ ότι κι εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Μετά από τόσα χρόνια ως μέντορας και κριτής στο Junior Achievement Κύπρου και στο πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση», πίστευα πως τα είχα δει όλα. Κι όμως, αυτά τα παιδιά κατάφεραν να με εκπλήξουν ξανά.

Ίσως γι’ αυτό θυμήθηκα τα λόγια της αγαπημένης μας Αντιγόνης Κωμοδίκη, CEO του JA Cyprus: «Δεν περιγράφω άλλο». Γιατί πραγματικά, πώς χωρούν σε λίγες γραμμές η συγκίνηση, η χαρά, η περηφάνια και η ελπίδα που νιώθει κανείς βλέποντας νέους ανθρώπους να ονειρεύονται και να πετυχαίνουν;

Αν υπάρχει ένα μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω, είναι αυτό:

Παιδιά, δοκιμάστε το. Πάρτε μέρος στο πρόγραμμα Μαθητική Επιχείρηση. Σκεφτείτε, δημιουργήστε, συνεργαστείτε, τολμήστε. Δεν έχει σημασία μόνο το βραβείο. Σημασία έχει το ταξίδι, οι εμπειρίες, οι φιλίες, τα μαθήματα ζωής που θα πάρετε μαζί σας.

Και ποιος ξέρει; Ίσως του χρόνου η Κύπρος να ανέβει ακόμη πιο ψηλά.

Όσο για μένα, με πολλή αγάπη και ακόμη μεγαλύτερη περηφάνια, θα είμαι εκεί. Να σας χειροκροτώ, να σας στηρίζω και να σας περιμένω στο επόμενο μεγάλο σας όνειρο.