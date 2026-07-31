Νέα υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές. Παράταση αιτήσεων έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Για ακόμη μία χρονιά, η Kawacom’s Κύπρου ενώνει τις δυνάμεις της με το Enavsma Foundation, προσφέροντας νέα υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές και στηρίζοντας έμπρακτα νέους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Η Υποτροφία Kawacom’s παρέχει οικονομική στήριξη για μεταπτυχιακές σπουδές, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, σε αναγνωρισμένα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους υποψηφίους να διεκδικήσουν την υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων www.kawacoms-enavsma.com ή www.enavsma.com, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Από το 2023 μέχρι σήμερα, το Enavsma Foundation έχει προσφέρει συνολικά 37 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με τη συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά τις €180.000, στηρίζοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη νέων επιστημόνων και επαγγελματιών.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών αποτυπώνει το κοινό τους όραμα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για νέους ανθρώπους με όρεξη για γνώση, φιλοδοξία και υψηλούς στόχους.

Με αφορμή τη συνέχιση της συνεργασίας, η Kawacom’s σημειώνει πως:

«Στην Kawacom’s πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις για το μέλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Enavsma Foundation, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, χωρίς οι οικονομικές δυσκολίες να αποτελούν εμπόδιο. Πιστεύουμε στις δυνατότητές τους και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην πορεία τους προς την επιτυχία.»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Kawacom’s, η οποία επενδύει διαχρονικά σε δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη των νέων της Κύπρου.

Ποιοι είμαστε:

Η Kawacom’s είναι κυπριακή αλυσίδα καφέ που προσφέρει καφέ 100% Arabica, απευθείας από τη Βραζιλία και τη διάσημη φάρμα καφέ Ipanema Coffee Farm. Ιδρύθηκε το 2014 στη Λευκωσία και η απόφασή της να λειτουργήσει ως franchise το 2016 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στη γρήγορη ανάπτυξή της. Με την ισχυρή γνώση της αγοράς και τη διεθνή τεχνογνωσία της, σε συνδυασμό με την αφοσίωση στην ποιότητα, η Kawacom’s έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες αλυσίδες καφέ στην Κύπρο. Σήμερα, 29 καταστήματα Kawacom’s προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία καφέ σ’ ολόκληρη την Κύπρο.