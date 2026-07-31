Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου και ομάδα ξένων αξιωματούχων, φιλοξενούμενων του Δήμου στις εκδηλώσεις καταδίκης της κατοχής που διοργανώνει.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για τα θετικά αποτελέσματα της επίσκεψης του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο.

Ενημέρωσε, επίσης, για τη σημερινή συνάντηση του με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο, επισημαίνοντας τη μεγάλη σημασία της εμπλοκής της ΕΕ στις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ, τόσο όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης όσο και για τα οφέλη που μπορεί η Τουρκία να αποκομίσει σε σχέση με τις επιδιώξεις της στα ευρωτουρκικά, μέσα από ενέργειες για την επίλυση του Κυπριακού.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά για την επίλυση του Κυπριακού.

Τόνισε ακόμη ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με συνεχείς έντονες διαβουλεύσεις, με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον ΓΓ των ΗΕ, έτσι ώστε να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών, και υπογράμμισε το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΓΓ έκανε λόγο, δημοσίως, στην ισχυρή πολιτική του βούληση, μέσα στις παραμέτρους του ΟΗΕ, στις συγκλίσεις και στην ανάγκη να διανύσουμε το τελευταίο μίλι.