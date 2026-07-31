Νέα διαδικασία για την αδειοδότηση Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών εφαρμόζει από τις 3 Αυγούστου 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει νέο στάδιο προκαταρκτικής διερεύνησης πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης, ενώ το συνολικό κόστος των δύο σταδίων θα ανέρχεται στις €15.000.

Οι αλλαγές εντάσσονται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης αδειοδοτικής και εποπτικής στρατηγικής για τον συγκεκριμένο τομέα, την οποία η Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Νέο προκαταρκτικό στάδιο

Πριν από την κατάθεση επίσημης αίτησης θα προηγείται το «προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο», κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενες οντότητες θα πρέπει να υποβάλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση προκαταρκτικής αξιολόγησης της οντότητας που ενδιαφέρεται να αδειοδοτηθεί.

Για τη συμμετοχή στο προκαταρκτικό στάδιο θα καταβάλλεται μη επιστρεπτέο τέλος €5.000.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και για τις απαιτήσεις και τις εποπτικές προσδοκίες της Κεντρικής Τράπεζας.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση αποσκοπεί επίσης στον έγκαιρο εντοπισμό θεμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μεταγενέστερη εξέταση της αίτησης, ιδιαίτερα σε σχέση με το κριτήριο της καλής φήμης.

Διπλασιάζεται το τέλος της αίτησης

Στο πλαίσιο των αλλαγών, το τέλος υποβολής επίσημης αίτησης για την αδειοδότηση ιδρύματος αυξάνεται από €5.000 σε €10.000.

Η Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί επίσης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητεί την υποβολή έκθεσης ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας από οίκο με σχετική τεχνογνωσία.

Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει τόσο κατά το προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο όσο και κατά την αξιολόγηση της επίσημης αίτησης.

Παράλληλα, αδρανείς αιτήσεις θα θεωρούνται αποσυρθείσες όταν οι αιτητές δεν ανταποκρίνονται στα σχόλια της Κεντρικής Τράπεζας εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες της ιστοσελίδας της Κεντρικής Τράπεζας για περισσότερες πληροφορίες ή να επικοινωνήσουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης LicensingSection@centralbank.cy.