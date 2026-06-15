Σε μια περίοδο που αμφισβητείται ο Καταστατικός Χάρτης των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο, ο ΓΓ των ΗΕ δεν θα αναλάμβανε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που να ξεφεύγει του πλαισίου του Χάρτη, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως τα ΗΕ κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία έχει δώσει ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή αποφοίτησης του ΤΕΠΑΚ, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Φιντάν μετά και τη συνάντηση του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Ολγκίν, επιμένει με δηλώσεις του σε λύση δύο κρατών και πώς υπό τη σκιά αυτού του δεδομένου μπορεί να υπάρξει διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω ανταλλάξει αρκετά μηνύματα με την προσωπική απεσταλμένη και έχω ενημερωθεί για τα διαμειφθέντα στη συνάντηση με τον κ. Φιντάν που δεν θα δημοσιοποιήσω, αντιλαμβάνεστε το γιατί.

Από κει και πέρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, θέλω να αναφέρω κάτι που είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, ήταν και η τοποθέτηση του ΓΓ προς τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά και ακολούθως στις Βρυξέλλες όταν συναντηθήκαμε αλλά και με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ, ότι ο ΓΓ των ΗΕ πολύ περισσότερο σήμερα, σε μια περίοδο που αμφισβητείται ο Καταστατικός Χάρτης των ΗΕ, που αμφισβητείται το σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το 1945 με τα ΗΕ, που αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο, δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ξεφεύγει του πλαισίου του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ.

Δεν υποτιμώ και δεν υποβαθμίζω φυσικά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, τους λόγους που ενδεχομένως να έγιναν, έχουν σημασία αυτά που ανέφερε δημόσια, δεν τα υποτιμώ, δεν τα υποβαθμίζω. Από κει και πέρα, η πρωτοβουλία των ΗΕ κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατεύθυνση που έχει δώσει ο ίδιος ο ΓΓ και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια.

Θα επαναλάβω αυτό που είπα και άλλες φορές. Στο τέλος της ημέρας, όλοι θα κριθούμε από τις τοποθετήσεις μας και από το τελικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν ο κ. Φιντάν προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις για δημόσια κατανάλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν γνωρίζω αν τις κάνει για δημόσια κατανάλωση ή όχι, δεν τις υποβαθμίζω, όμως, και ούτε τις υποτιμώ».

Ερωτηθείς για το θέμα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία χαιρετίζω, χαιρετίζουμε και ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ερχόμενος στη Λεμεσό ήμουν στο τηλέφωνο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου γιατί αντιλαμβάνεστε μια σημαντική πτυχή της συμφωνίας είναι ο Λίβανος και οι ενέργειες και του Ιράν και του Ισραήλ έναντι του Λιβάνου. Και είναι σημαντική, και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και είναι κάτι που θα συζητήσουμε και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, η διασφάλιση των όσων έχουν συμφωνηθεί. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει συμφωνία, τη χαιρετίζουμε, το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας».

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος του Λιβάνου ανησυχεί ότι δεν θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο κ. Αούν, εκείνο που μου μετέφερε είναι για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως και η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, αλλά και ως μια χώρα που γειτνιάζει με την περιοχή, που μιλά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να πράξουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί».