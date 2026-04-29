Περαστικοί σε δρόμο του Παρίσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα την περασμένη Κυριακή, όταν διαπίστωσαν ότι χιλιάδες μέλισσες είχαν δημιουργήσει φωλιά κάτω από τη σέλα ενός ποδηλάτου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι μέλισσες έχουν δημιουργήσει μια τεράστια φωλιά κάτω ακριβώς από τη σέλα του ποδηλάτου έξω από σταθμό του μετρό κοντά στην περιοχή του Λούβρου.

Οι περαστικοί τραβάνε φωτογραφίες, από μια απόσταση ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε μελισσοκόμος ο οποίος με την τεχνική του καπνίσματος κατάφερε να αφαιρέσει τμηματικά τις χιλιάδες μέλισσες και να τις τοποθετήσει σε ειδική κυψέλη.

Un essaim d'au moins 10 000 abeilles s’est formé sous la selle d’un vélo samedi après-midi, près du musée du Louvre, à Paris. #franceinfo pic.twitter.com/dom4ek3STM — franceinfo (@franceinfo) April 28, 2026

Όπως είπε ο ίδιος, ο αριθμός του υπολογίζεται σε περίπου δέκα χιλιάδες, ενώ αυτό που τις τράβηξε μπορεί να είναι είτε κάποια λουλούδια που βρίσκονται στην περιοχή ή ακόμα και κάποια ουσία που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στο ποδήλατο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο με κορδέλες έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των μελισσών.

