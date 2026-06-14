Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τις τελευταίες ώρες μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο, με τις συγκρούσεις στο πεδίο να δείχνουν σημάδια κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πλήγματα καταγράφηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή Ματζντάλ Σελέμ, στην πόλη Χαντάτα της επαρχίας Μπιντ Τζμπέιλ, στα υψίπεδα αλ-Ραϊχάν στην περιοχή Τζεζίν, στα περίχωρα της αλ-Σαρκίγια στην περιοχή Ναμπατίγιε και στα περίχωρα της Ματζντάλ Ζουν στην περιοχή της Τύρου.

תקפנו בדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל לא תסבול ירי לשטחה pic.twitter.com/wVARFCkDQe June 14, 2026

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκτόπισης σε 29 τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, 25 εκ των οποίων στη Ναμπατίγιε και τέσσερις στη Σιδώνα. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν αμέσως τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Λίγη ώρα αργότερα ήχησαν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ για «εχθρικά αεροσκάφη» ενώ ακολούθησαν εκρήξεις.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη και σε δήλωσή της στο Telegram ανακοίνωσε ότι έπληξε μια νεοσύστατη θέση πυροβολικού του ισραηλινού στρατού στην πόλη αλ-Αντίσα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρία βλήματα προς τα βόρεια. Τα βλήματα έπεσαν κοντά στις κοινότητες Σομέρα και Σλόμι, πρόσθεσε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν σκληρή απάντηση, βάζοντας στο στόχαστρο το προάστιο Νταχίγιε, στο νότιο τμήμα της Βηρυτού. Υποστήριξαν ότι στόχος ήταν οι «υποδομές» της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ, η επίθεση ήρθε ως απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό έδαφος.

Δύο ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι έπληξε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα για να σχεδιάσει εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων που δρουν στο νότιο Λίβανο.

cnn.gr