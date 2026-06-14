Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, ενώ συνεχίζεται η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αρμόδιων αξιωματούχων, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι διαπραγματευτές επισκέπτονται την ιρανική πρωτεύουσα μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που προανήγγειλε για σήμερα την υπογραφή συμφωνίας – πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάλογη δήλωση έκανε χθες και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει επίσης συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, μετά τις νέες εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

Σύμφωνα με το Channel 12, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί «βασικές απαιτήσεις» της Τεχεράνης, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό στο Ισραήλ σχετικά με την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων.

protothema.gr