Στην Τεχεράνη βρίσκονται από σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η είδηση γίνεται γνωστή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέφερε ότι θα υπογραφεί σήμερα συμφωνία – πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάλογη δήλωση έκανε χθες και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ωστόσο, το Ιράν έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα.

Προβλήματα σε τέσσερις τράπεζες στο Ιράν λόγω κυβερνοεπίθεσης

Την ίδια ώρα, προβλήματα υπήρξαν στις υπηρεσίες τεσσάρων μεγάλων ιρανικών τραπεζών, λόγω κυβερνοεπίθεσης.

Σύμφωνα με το συμβούλιο συντονισμού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε κίνδυνος για δεδομένα πελατών.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες Bank Melli, Bank ⁠Tejarat, Bank ⁠Saderat και Export Development Bank ⁠of Iran, το οποίο οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα, επηρεάζονται προσωρινά κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι δεν σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πελάτες, ούτε διαγράφηκαν δεδομένα.

protothema.gr